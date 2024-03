El muerto de San Pedro de Mérida tenía 85 años y circulaba en sentido contrario

Tenía 85 años, era natural de Orellana la Vieja y circulaba en sentido contrario. Es la nueva información que se ha conocido en torno al aparatoso accidente que ha costado la vida esta mañana al finado y cuyo despiste ha causado heridas leves a los conductores del otro vehículo contra el que ha impactado, según ha confirmado la Guardia Civil a El Periódico Extremadura. De momento se desconocen las causas del suceso y será la autopsia la que determine si el conductor habría consumido alcohol u otras sustancias o si hay otras razones que llevaron al trágico desenlace.

Una imagen del suceso en San Pedro de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Lo que sí ha constatado la Benemérita es que el fallecido conducía un BMW. A bordo de este coche ha impactado contra un Mercedes, en el que iba al volante un vecino de Mérida de 61 años, que ha resultado herido leve, aunque ha sido necesario su traslado al hospital emeritense, en el que a esta hora permanece ingresado. De hecho, allí continúa un agente del Destacamento de Tráfico de la capital emeritense, que se hace cargo del atestado.

Tras el coche frontal se ha producido otro choque lateral contra un Land Rover, en el que viajaban tres ocupantes, todos ellos naturales de Miajadas y, afortunadamente, han resultado leves.

La identidad del fallecido responde al nombre de Florentino Ledesma. Era un antiguo cartero de la localidad y en Orellana seguía residiendo. "Era muy conocido", aseguró la alcaldesa, Pilar Carmona. "No sabemos qué ha podido pasar y estamos buscando a la familia para comunicárselo, pero a esta hora no se la ha localizado", ha explicado la regidora, quien ha dicho que Florentino enviudó hace años y no tenía hijos. De momento no se ha planteado decretar luto oficial por lo sucedido. "Lo estudiaremos con los compañeros del ayuntamiento", ha precisado Carmona.

Los hechos han tenido lugar este domingo pasadas las 11.45 horas en la autovía A-5 a la altura de San Pedro de Mérida (dirección Portugal en sentido Mérida) en el kilómetro 323. En el siniestro se han visto implicados tres vehículos. Las causas del accidente están aún en fase de investigación.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios sanitarios con varias ambulancias, los bomberos, así como efectivos de la Benemérita que han cortado la carretera en ambos sentidos como consecuencia del trágico incidente. Desde el Centro de Urgencias y Emergencias hacen un llamamiento a extremar la precaución de los conductores. No obstante, ya se ha restablecido la circulación.

La edad para conducir

En España no existe un límite de edad para conducir, aunque sí se está estudiando controlar más la salud de aquellos conductores que superan los 65 años reduciendo los períodos de renovación. De momento, es un planteamiento, pero la DGT está convencida de que es uno de los caminos a seguir para reducir el número de fallecidos en las carreteras, según apunta el RACE (Real Automóvil Club de España).

Ya sea en redes sociales o en conversaciones con familia y amigos, es fácil que en algún momento la gente se haya encontrado debatiendo esta cuestión: ¿debería haber un límite de edad a la hora de conducir? Quienes así piensan consideran que, con el paso de los años, hay ciertas personas que deberían dejar el coche aparcado en su garaje. Otros, por su parte, creen que las capacidades van ligadas a las personas y no a una edad determinada. La realidad es que en España no hay límite de edad para conducir.

Bajo el criterio del RACE, son los Centros de Reconocimiento Médicos los que deben valorar si una persona está capacitada para conducir un vehículo, independientemente de la edad que tenga. Para eso existen los tests psicotécnicos, que analizan el estado del conductor y concluyen si esa persona tiene las capacidades necesarias para conducir.

De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Dirección General de Tráfico en España, el segmento de edad superior a 65 años ha registrado una alta cantidad de fallecidos, sumando un total de 69, una cifra que coincide con la de los conductores que tienen entre 45 y 54 años. Estos datos preliminares, con corte al 7 de mayo de 2023, corresponden a incidentes en vías interurbanas.

Es por esto que cuando se alcanzan los 65 años, el periodo de validez del carnet de conducir se ajusta con el fin de garantizar que las habilidades para conducir siguen siendo adecuadas. Por ello, los exámenes médicos se realizan con mayor frecuencia, buscando reforzar la seguridad vial para todos.

A pesar de ello, desde la DGT se aclara que el examen médico y los criterios evaluados son consistentes para todas las edades. Si en dicha evaluación se identifica algún problema de salud, no se denegará la renovación del carnet, pero sí puede acortarse su periodo de validez.