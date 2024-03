El fallecido en el accidente de San Pedro de Mérida era de Herrera del Duque, donde será enterrado

La muerte ayer en un accidente de tráfico a la altura de San Pedro de Mérida del vecino de Orellana la Vieja Florentino Ledesma (cartero jubilado en el pueblo), de 85 años, era viudo y no tenía hijos, causó conmoción no solo en este municipio pacense sino también en Herrera del Duque, en el lugar que había nacido. Su familia y amigos esperaban a primera hora de esta amañana el traslado del cuerpo a la localidad herreña para determinar la hora del funeral, según la información facilitada a este periódico por la alcaldesa de Orellana la Vieja, Pilar Carmona. En este sentido, la regidora ha señalado que "no se va a decretar ningún día de luto oficial, ya que sus restos mortales se van a enterrar en Herrera".

El trágico suceso fue sobre las 11.45 horas de este pasado domingo en la autovía A-5, en el kilómetro 323. En el mismo se han visto implicados tres vehículos, de los cuales uno circulaba en sentido contrario, en el que iba la persona que falleció. Tras el coche frontal se ha producido otro lateral. De momento, se desconocen las causas de los hechos y será la autopsia la que determine si el conductor habría consumido alcohol u otras sustancias o si hay otras razones que llevaron al desenlace.