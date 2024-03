Dos representantes de ACNUR visitan el centro de acogida de migrantes de Mérida

Dos representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han visitado este miércoles y jueves el centro de acogida de migrantes situado en el albergue de El Prado, tras ser informados por la Plataforma de Apoyo a las personas Migrantes de Extremadura de las "numerosas vulneraciones de derechos humanos acontecidos desde su apertura", según ha informado la Plataforma en una nota.

La Agencia de la ONU para los Refugiados acudió a Mérida ante la denuncia del incumplimiento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, así como los artículos 18.1 c) y 34 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, "esencialmente ante la imposibilidad de cualquier persona de solicitar cita de Protección Internacional en Extremadura, a pesar de contar con un centro con capacidad para acoger 800 personas (cambiantes), en su mayoría extremadamente vulnerables, en muchos casos procedentes de Mali (país en conflicto) y sin conocimiento del idioma español".

La Plataforma señala que ha puesto "reiteradamente" en conocimiento del Gobierno de España, Defensor del Pueblo y de la propia ACNUR esta situación "sin que de momento nada haya cambiado".

Por otro lado, ACNUR ha sido informada "de la situación de calle a la que quedan abocados los jóvenes" tras su paso por el mencionado centro a cargo de ACCEM. Según indican, en salidas del centro, quienes no tienen red de contactos en España, no están contando con derivaciones a otras entidades y, con absoluta vulnerabilidad, sin haber iniciado un solo trámite legal que regularice su situación en España.

La Plataforma asegura que según informan los propios usuarios, esta semana 50 jóvenes han sido informados de que deben abandonar las instalaciones y han sido "presionados" para salir de ellas aunque no tuvieran un lugar donde poder ir. "27 de ellos están en situación de calle en el norte de España. Además, los jóvenes migrantes aseguran que se les invita a firmar documentos que no están en su idioma y que por tanto no comprenden como si fuera cita de asilo, pero que en realidad se trata de la aceptación a la salida voluntaria del centro”.

Por otro lado, la Plataforma denuncia que hay personas que dicen ser menores, "en muchos casos con documentación que lo acredita", sin que por ello se les esté tratando como tales. "Algunos pasan directamente por ser adultos, sin más verificación. Otros, más de 60 supuestos menores a la espera de los resultados de las pruebas que confirmen su edad, conviven con personas adultas en un macrocentro sin ser derivados, tal como marca la legislación a centros de menores".

La Plataforma recuerda que ya expuso tal situación ante la Fiscalía y ante la Junta de Extremadura "sin que de momento se hayan tomado medidas". El colectivo pide a ACNUR que a su defensa del derecho de asilo y protección internacional, contemple además como algo prioritario los problemas de salud mental que sufren los jóvenes en el dispositivo ubicado en Mérida (con tres intentos de suicidio), concluye.