Exposición fotográfica en Mérida sobre la inclusión laboral de personas con síndrome de Down

La asociación Down Mérida organizó ayer diferentes actividades en la calle, entre las que destacó una exposición, para fomentar la inclusión laboral de las personas con este síndrome. El edil de Recursos Humanos, Julio César Fuster, participó en las mismas y apuntó la «gran labor» que hace Down Mérida «con el asesoramiento en materia de elaboración de los planes de empleo de personas con síndrome de Down». Además, reivindicó la necesidad de que las administraciones públicas incorporen más apoyo para la contratación de estas personas y mostró la «gran satisfacción» que supone para el ayuntamiento emeritense contar con trabajadores con este síndrome, porque «son excelentes personas trabajadoras y desempeñan su ocupación profesional con sus capacidades perfectamente siempre que se les expliquen sus tareas». En los soportales del consistorio se pudo ver una exposición fotográfica sobre los integrantes del colectivo realizando diferentes actividades laborales con el nombre ‘Una mirada a la inclusión’.

Muestra fotográfica. / Ayuntamiento de Mérida