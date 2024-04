La Ciudad de la Infancia de Mérida abrirá en agosto con un cobro "simbólico" para acceder

La Ciudad de la Infancia de Mérida abrirá sus puertas, previsiblemente, a finales del mes de agosto y se establecerá un cobro "simbólico" para poder acceder. Así lo ha dado a conocer este jueves el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha visitado el recinto para ver el estado de las obras de la primera fase, que se iniciaron en septiembre del pasado año por parte de la empresa Eulen, que resultó adjudicataria de los trabajos por 3.749.624 euros. De esta cuantía, 500.000 euros proceden de los fondos europeos Edusi y el resto, del superávit municipal del ejercicio 2022.

El regidor municipal ha querido dejar claro que el ayuntamiento emeritense "no va a recaudar dinero" para mantener las instalaciones, pues esto se sufragará con recursos propios. "Lo que tenemos claro es que no se va a pagar cada vez que uno entre en la instalación, pero sí habrá un dispositivo que permita tener un control de acceso", ha señalado. En este sentido, ha subrayado que el cobro que se realice "será simbólico por la gestión de una tarjeta anual o algo así para poder controlar el acceso". "No va a existir una tasa de precio público de uso de la instalación", ha reiterado.

En esta línea, el primer edil ha informado de que el recinto tendrá un horario de apertura y de cierre para "favorecer la vigilancia y porque entendemos que en horarios en los que no haya infancia, no tiene sentido tenerlo abierto". Además, se está desarrollando una normativa para su uso, como por ejemplo, para que no puedan entrar menores sin el acompañamiento de sus padres.

En concreto, el nuevo parque contará con un área de juegos de agua de 1.650 metros cuadrados y otra para juegos infantiles de 1.474 metros, en la que se potenciará el desarrollo psicomotriz de los niños, así como un castillo de juegos con una altura de 13 metros. También se creará un espacio de juegos tradicionales de Extremadura de 200 metros cuadrados para jugar a la comba, las canicas y el rayuela, entre otros.

Por otra parte, cabe indicar que la segunda fase del proyecto incluye la continuación de la Calle Diego María Crehuet hasta la Avenida Extremadura, que contará con una plataforma única de servicios anexos y complementarios que uniría el Museo Abierto de Mérida con toda la infraestructura y donde se instalaría una noria. Ha avanzado de que el consistorio quiere iniciar este mismo año la licitación de esta segunda fase para que haya "continuidad en el tiempo" y que, una vez que se abra la primera fase, no se esté muchos meses con la continuación de la calle sin terminar.

