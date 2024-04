No sale en Mérida

La Virgen de las Lágrimas, y tanto, ha sido la devoción mariana más frecuentada en estos días de pocas cofradías, porque lágrimas las ha habido por doquier, de penitentes y nazarenos, acólitos y costaleros, capataces y contraguías, cornetas y tambores, hombres de caña e incensarios, ciriales y tronos, palios y misterios, lágrimas por lo que pudo ser procesión y no fue, lágrimas porque la estación quedó en vía muerta, lágrimas porque la procesión esta vez, más que nunca, fue tan por dentro que no salió y, tan no salió, que hasta la Virgen de la Cueva, Madre buena, está sorprendida de que los pajaritos canten, las nubes primero se levanten y después, sin amagar, caigan con estrépito sobre nuestro interés turístico internacional. Eso sí, lo uno por lo otro, los oficios han llenado los templos en este tramo corto de Semana Santa. Y es que los caminos del Señor son inescrutables, tanto que hacer compatible la pena con no salir con la importancia de la lluvia es asunto difícil de asimilar, nos hace falta tiempo para entender, por mucho que lo que caiga del cielo sea agua bendita. Un milagro que ha desempedrado el cielo en chaparrones de estropicio. Y es que encima, ya hace falta mal fario, la borrasca se llamaba Nelson, conocido pirata con galones hijo de la Gran Bretaña que nos ha robado un trozo de Semana Santa pese a que, para qué negarlo, llevábamos tiempo mirando al cielo, implorando la lluvia, amenazados por una sequía implacable, bíblica, antigua, de cuando no se había inventado el cambio climático y el deshielo de los glaciares.

Una sequía de cuando el manco de Lepanto vivía pues ya apuntaba Borges que nunca llueve en El Quijote y Albert Hammond ampliaba la escasez de agua al sur de California y al oeste de la península ibérica. ¿Por qué el milagro no se adelantó una semana antes o se pospuso una después?. Eso, solo Dios lo sabe, pero pedirle a Dios que llueva y además decirle cuando tiene que hacerlo, me parece un atrevimiento del que supongo que el Papa Francisco nos hablará en el pregón del año que viene, que debería darlo otra vez Eva Fernández. Cambiar las leyes que rigen la naturaleza (de las cosas y de las personas) es tarea que conduce, por imposible, a la melancolía pero, como no hay mal que por bien no venga, el arroyo de las Pardillas y la conducción romana de aguas están que se salen, Proserpina desbordada de patos y de patitos, el mojón de la Cañada real de Santa María de Araya rezumaba aguacero y el Rugidero de Cornalvo bramaba con aullidos de mi infancia. Es verdad que nos hemos perdido esa catequesis por las calles que suponen las procesiones, es cierto que parecían sagrarios mojados y vacíos de Dios pero es que el buen Jesús está todo el año en nuestros templos y, junto a Él, único a quien adorar en la Eucaristía, están nuestras imágenes en las Iglesias de Mérida, para sentir nuestra devoción. Tras escuchar tanto “No sale” haríamos bien en pronunciar “Ahí está”. Y, encima, deseando ahora sí, que en abril caigan aguas mil.