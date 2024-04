La proliferación de maleza en las aceras y de heces de perros irrita a los vecinos de Mérida

Los residentes del entorno del Hospital de Mérida, en la calle Manuel Bermejo Hernández, han denunciado el estado de dejadez que sufren algunas parcelas que no están urbanizadas y los alcorques de la acera en la que se acumula proliferación de maleza. En esta misma línea, los vecinos han manifestado que «la vegetación que hay dentro de los solares y en los propios árboles de la calzada salen para afuera y dificultan bastante el paso de las personas. Pedimos al ayuntamiento que la desbrocen».

Un perro haciendo sus necesidades en un parque de la capital regional. / alberto manzano

En concreto, algunos afectados han señalado que como la cosa siga así nos vamos a quedar sin acera. «No tenemos por donde pasar y hay muchas baldosas que están sueltas y rotas, en algunos puntos del barrio muestran un estado deficiente y es un peligro para las personas mayores. No pedimos nada del otro mundo solo que se mantengan las calles en un estado correcto. Es una zona que tiene gran número de peatones y de coches debido a la cercanía del hospital, así que deberían arreglar cuanto antes la situación», han dicho a El Periódico Extremadura.

Al margen de estas peticiones, el vecindario ha pedido también al consistorio emeritense que tomen medidas ante el aumento de heces caninas en esta zona de la ciudad. «A los dueños de los perros se les debería caer la cara de vergüenza al no recoger los excrementos de sus mascotas de la vía pública, y tengan el morro de dejar las heces en plena acera. ¡Estamos hartos!». Por último, los residentes han asegurado a este diario no comprender cómo algo tan sencillo como el mantenimiento de la vegetación, el cambio de los adoquines o el control de heces no se efectúa. n