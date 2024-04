Loa y alabanza de Pelín en Mérida

Anda Pelín ofuscado porque sin consultarnos a sus albaceas circula por ahí una fotografía suya ejerciendo una ardua labor investigadora por Mérida, testimonio gráfico que sacado de contexto, hora y día puede dar lugar a confusión e inducir a error sobre su persona. Me reprocha que no me haya personado en la causa para defensa de su intimidad, derecho al honor y patrimonio intangible emeritense. Que mucho andar diciendo que somos amigos y tal pero que a la hora de ampararle mucho te quiero perrito, pero pan poquito y tal. Tan grande es su enfado que amenaza con retirarme su apoyo incondicional pasándolo a condicional y, aprovechando el cabreo, aunque no tenga nada que ver, me da un consejo: “No te excuses que calladito estás más guapo”, aserto en mi caso dudoso salvo que se tenga un concepto estrambótico de la belleza. No será porque no le advertí que su actividad trasegando tabernas y cantinas emeritenses, a costa de perder el descanso y el sueño, catando de más y comiendo de menos, aunque fuera con fines municipales y anduviera con ojo microscópico y mirada telescópica, podría malinterpretarse o incluso bien entenderse porque causaba admiración ese saber estar bien cogida la posición en el Nevado, Cheles o Chinche, permaneciendo horas en una barra sin buscar las tablas de un taburete o el burladero de una mesa, siempre fiel al mosto de la vid (de Arroyomolinos de Montánchez si fuera posible) y despachando con un chist-chist los asuntos (era más rápido que el vaquero Lucky Lucke que disparaba más deprisa que su propia sombra). Pero Pelín, aunque el espíritu del tiempo está con él y provenía del linaje de maestros de escuela, no es inmune a las contradicciones de la ciencia: tesis-antítesis-síntesis y esos trabajos sobre el albero de restos de altramuces y avellanas secas suscitaban envidias por la información que obtenía pues no había sarao, contubernio o conspiración de la que Pelín no estuviera al tanto, analizando datos con rigor científico y distinguiendo el grano de la paja. En ese aspecto, como precursor, dejaba a la inteligencia artificial IA en mantillas. Pero esa foto le ha sentado como un tiro en el pie, del que todavía sangra, y ahí me lo tienen, como toro malherido esperando la puntilla, vagando por nuestra barriada de la Argentina y dudando entre resignación o resistencia en una historia sin hadas y también sin cuento, tan honda su pena y la expresa con tanto sentimiento que a mí a ratos me hace llorar, a punto de apretar el botón del pánico. Para animarle y que no se encuentre falto de consejo y menoscabado de ánimo le expreso mi admiración, recordando el afecto que mantiene por la capital extremeña y más allá entre los que le conocimos, cómo todos sabíamos que Pelin a veces iba a oscuras y a veces sin luz, pero ninguna vez con miedo pues era un valiente y que desnudo entró en el ayuntamiento y desnudo salió ni ganó ni perdió, como Sancho Panza en la ínsula Barataria. Tiene Pelín el honor de ser Guardián de las Esencias Emeritenses y, a ti te lo digo ARO, bien merece por lo menos una rotonda con su nombre (ya te pasaré mi catálogo de rotondas). Lo otro, la foto, no deja de ser una chorrada viral.