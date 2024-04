Pedro siempre llama dos veces en Mérida

Pedro es el cartero de La Argentina, mi barriada, y siempre llama dos veces. Le tengo como muy buen profesional que aúna junto a su labor de reparto, pertrechado con mochila amarilla, un trato cercano y personal, con humanidad impresionante. Es de Don Benito, vaya por Dios, y además de cartas, avisos, paquetitos, multas y certificados compartimos afanes, que suba el Deportivo Calabazón por ejemplo, e ilusiones. Pedro, para que negar, es mi amigo, una amistad fraguada en su trabajo infatigable que además de mi barrio se patea media zona sur. Sin parar y sin equivocarse. A mí tampoco me extraña pues tengo muy cerca, en La Cena sin ir más lejos, a otro cartero excelso y trabajador como nadie (tranquilo Gaspar que no te cito); iba a decir que jubilado, pero sería falso pues ser cartero es condición que no se pierde de por vida, como ser amigo y si acaso, Dios no lo quiera, algún día por avatares inexplicables un amigo deja de hablarte es que no lo ha sido nunca, hecho que es difícil que te pase con un cartero. A mí me encanta el trato amistoso y duradero con gentes que hacen Mérida desde su labor profesional, con tanto ahínco que merecen ser ejemplo de lo que el Papa Francisco llama santos de la puerta de al lado, bien dicho porque van puerta por puerta. Es esa labor ordinaria, discreta, pero que ahí está. El decoroso servicio de limpieza, en mi barriada, lo desarrolla Juan Pedro desde hace muchos años, décadas, bueno, tantos que lo conocí soltero y su hijo pequeño ya va para cuatro años. Ahora le acompaña también José en tándem eficaz. En mi parroquia de San José junto al inefable don Rafael, que este sí que huele a oveja, se encuentra administrando sacramentos a tutiplén don Iván, con oficina en confesionario donde echa horas (y horas). Estas gentes hacen una Mérida más digna haciendo, sencillamente, lo que tienen que hacer, sin estridencias, acompasando su trabajo al ritmo y espíritu del lugar, esforzándose por hacerlo bien, enraizados como encinas en la sencillez de la vida que, ¡qué más da!, si el trabajo se hace por amor, que repartas cartas, limpies calles o acerques a Dios, aunque eso sea lo más importante que pueda hacer un hombre en su vida, porque, así, hacen una localidad más justa y respetable, más cívica y, “va de suá”, más limpia. Que si Dios está entre los pucheros también lo está por los contenedores y en los carteros.