La vecina de Mérida Amparo Amorós llega a sus 100 años con «mucha vitalidad y alegría»

La vecina de Mérida Amparo Amorós ha recibido este miércoles en su casa la visita del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y de la delegada de Mayores, Catalina Alarcón, con motivo de su 100 cumpleaños, pues le ha hecho valedora de recibir el Escudo de Oro de la ciudad de manos del primer edil.

Esta fecha tan señalada la va a celebrar rodeada de sus tres hijas, siete nietos y 16 bisnietos que van desde los 4 a los 19 años. La homenajeada ha asegurado que llega al siglo de vida con "mucha vitalidad y alegría", porque está "muy bien gracias a Dios". "Estoy estupenda y tengo la cabeza muy bien, que es lo principal", ha afirmado.

"Cuando nos juntamos somos cuarenta y la verdad es que la familia me hace muchísimo bien, cuando vienen mis hijas y me animan. He sido muy activa, por eso ahora estoy sufriendo más porque digo si yo pudiera andar lo que haría", ha expresado Amorós, en declaraciones recogidas en nota de prensa por el ayuntamiento.

Por su parte, el regidor municipal ha trasladado su alegría por el hecho de "poder acompañar y celebrar los cumpleaños de estas vecinas y vecinos que han vivido tanto y que han visto tanto en la ciudad". "La verdad es que es un motivo de satisfacción como alcalde de Mérida", ha subrayado.