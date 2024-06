Alarma en Mérida: vecinos huyen a la calle de madrugada por miedo de un incendio

Un incendio de pastos alertó esta madrugada a numerosos vecinos de la avenida Pitágoras de Mérida. La llegada del calor supone la antesala de los temidos fuegos de la época estival. El suceso coincidió con los primeros días de altas temperaturas y los residentes vieron cómo las llamas se acercaban a sus casas, si bien es cierto que la actuación de los bomberos no hizo necesario desalojar ninguna vivienda, la tensión por el humo y las llamas se palpaba en el ambiente. El espacio calcinado corresponde a un terreno de difícil acceso y lleno de maleza en la avenida de Los Milagros. Sobre las 03.30 horas fue cuando un ciudadano dio la alerta a los Servicios de Emergencia. El incidente fue estabilizado en 45 minutos y los bomberos no llegaron a temer por la expansión de las llamas, pues no corría nada de viento.

Incendio de pastos en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

«Eran aproximadamente cerca de las 04.00 de la mañana y, como esta madrugada hizo un calor horrible, teníamos las ventanas abiertas para que corriera un poco el aire», ha indicado uno de los afectados a El Periódico Extremadura. El olor tan característico le hizo levantarse a él y a toda su familia de la cama asustados. Vio que el humo había entrado en su casa. E incluso que desde la habitación de su hija apenas se veía nada. «Muchos vecinos salimos a la calle y cogimos la manguera del patio para refrescar toldos, plantas y persianas. Los materiales quedan dañados», ha recordado con un suspiro. «Estamos hartos, todos los años pasa lo mismo y las autoridades competentes no hacen nada para solucionarlo», ha lamentado con indignación.

En relación a las causas del incendio, a falta de las investigaciones policiales que concluyan su origen, los propios vecinos han especulado con que haya sido provocado, como ha ocurrido en el resto de las ocasiones.