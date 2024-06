Del Coro al cielo de Mérida

El otro día para realce del Triduo Eucarístico de La Cena (Hermandad de) intervino el Coro Manuel Domínguez de la Basílica de Santa Eulalia, bajo la batuta de su director, Ángel de Miguel, en el marco de San José (Parroquia de). Al poco de empezar, me pareció que había ángeles cantando en ese lugar y no me equivocaba. Sublime. Una experiencia moral, religiosa, y humana con formato de concierto sacro y tutela de don Rafael, párroco y consiliario de La Cena. 24 voces en sintonía excelsa ponían, a la vista de la audiencia, arte de música sacra en una síntesis que me despertó recuerdos y oraciones.

El resultado fue una obra de calidad que cumplió, de largo, las expectativas de quienes asistíamos en la Parroquia de San José a ese concierto, en el que tampoco desmerece el templo con su acústica. Pese al público y la excesiva luz el ambiente era de una sorprendente intimidad, como si solo estuviéramos iluminados por velas mientras paladeábamos un repertorio exquisito, una selección musical acertadísima.

La mejor manera de acercar a neófitos como yo a la música clásica no es rebajar el nivel haciéndola menos tradicional, para conectar al gran público con ella, eso que llaman erróneamente democratizar la música, sino ejecutándola con la dignidad y acierto del Coro Manuel Domínguez. Eso sí que era interactuar con el público haciendo sencillamente, bien, lo que tenían que hacer: cantar. Y encima, gratis, porque por actuaciones como la que yo escuché, lo digo de verás, habría que pagar. Pagar por la magia del arte musical porque, simplemente escuchando, tratas de desentrañar el sentido más profundo de la música, abres casi sin querer tu mente a un universo de significados que nos unen a hombres y mujeres, se cuela la emoción y el sentido por encima de la técnica musical.

¿Somos mejores personas gracias a la música? ¿Tiene la música el poder de mejorar el mundo? Pues no lo sé, de todo habrá (fíjense en los nazis) pero a mí escuchando al Coro Manuel Domínguez me entraron ganas de ser mejor persona (y de no invadir Polonia), o sea que existe un poder transformador de la música, que a algunos nos desarma el corazón.

Aunque, bien oído, no sirvo mucho para estos temas pues a mí hay ruidos de fondo que también me son agradables, por ejemplo, el sonido de mis nietos zascandileando por casa. Será que el amor te vuelve sordo (claro que Beethoven lo era y escuchen lo que hizo), pero hay personas a las que amo con las que me comunico con canciones (pop de los años 70-80 inglés y español). A partir de ahora, y por culpa del Coro Manuel Domínguez, serán sacras. Amén.