Bombazo: Anabel Pantoja, embarazada de cuatro meses en el concierto de Isabel Pantoja en Mérida

Anabel Pantoja, embarazada de cuatro meses. Esa es la exclusiva de este martes de la revista Lecturas, donde la sobrina de Isabel Pantoja acudió el sábado al concierto de la tonadillera en Mérida e incluso se subió al escenario a cantar y bailar junto a su tía y la extremeña Soraya Arnelas. "Cumplo el sueño de tener una familia", dice, y lo cumplirá junto a su novio, David Rodríguez.

Así se vivió el concierto de Isabel Pantoja en el teatro Romano de Mérida / JORGE ARMESTAR

Segundo intento

"Estábamos buscando el bebé hace tiempo. El año pasado, en octubre, me quedé embarazada pero no pudo seguir adelante, fue de muy poco tiempo. Fue un palo", explica Anabel en la revista, para la que ha hecho un posado en exclusiva.

“No tengo náuseas, ni vomito. No me puedo quejar. Me canso un poco más de lo habitual, hago muchísimo pipí y ya”, explica. Anabe explica también cómo se lo contó a sus primos Isa y Kiko y también a su tía Isabel. “Fue muy bonito, se emocionó”, apunta.