Este es el bar al que todo el mundo quiere ir en Mérida a probar las tostadas africanas

Es difícil imaginar un lugar mejor para desayunar en la capital extremeña. Porque en Asante te harán sentirte como en casa. Miriam Gutiérrez, Carmen Hennings y Sole Sánchez siempre te recibirán con una sonrisa y con ganas de que ese momento del café o zumo con una buena tostada se convierta en algo especial. El bar se encuentra ubicado en la avenida Reina Sofía y vio la luz hace un año con la idea de impulsar que el almuerzo fuera de casa se convirtiera en una rutina saludable a base de una cocina rica en productos locales y con cariño. La carta de esta cafetería es muy original porque todas sus tostadas llevan nombres de países africanos. Madagascar (tomate triturado y jamón ibérico), Camerún (aceite, tomate en rodajas, aguacate y atún), Malí (tomate, lacón, queso curado y huevo a la plancha), Sudán (tomate, tortilla francesa y rulo de cabra)... «Puede parecer algo simple, pero una buena tostada es mucho más que una rebanada de pan sobre la que se colocan ingredientes al azar. Para que el bocado sea realmente delicioso hay que saber buscar un equilibrio entre todos los alimentos», explican con gran ilusión a este periódico.

No es el Teatro Romano, aunque aquí también se forman grandes colas para entrar. Otro de sus puntos fuertes es el trato cercano. «Al 90% de los clientes los conocemos por el nombre. Emociona leer los comentarios que nos dejan en Google», señalan. Además, Miriam, Carmen y Sole han dado con la fórmula para mantener a su fiel clientela la mar de contenta los viernes, ofrecer tapas gratis con cada consumición. Y no cualquier tapa. No. Tapas de las de verdad (paella, carne con tomate, salchichas con patatas...).

Ingredientes de categoría en sus elaboraciones culinarias. / JORGE ARMESTAR

