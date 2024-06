Status Quo atiborra de rock a su público en Mérida

Fue una noche de emociones y de recuerdos, la que este pasado viernes se vivió en la capital extremeña. Status Quo atiborró de rock and roll a su público en el mágico Teatro Romano. La banda británica bordó una hora y media de concierto, conquistando al público asistente con su ejército de guitarras, batería y teclado. Y todo dentro de un show muy llevadero, con unos músicos de altura. Los integrantes del grupo lucieron la misma indumentaria (camisa blanca, pantalón negro y zapatillas blanca).

De su multitud de canciones, para este espectáculo hicieron una muy buena selección entre las que no faltaron: Whatever you want, In the army now, Don´t waste my time, In my chair, Oriental... Muy buen rollo sobre las piedras milenarias emeritenses. Porque unos y otros acabaron en pie, bailando como locos, tocando guitarras y baterías imaginarias y levantando los brazos hacia el cielo de Mérida.

Status Quo, una gran fiesta de rock & roll en el Teatro Romano de Mérida. / JORGE ARMESTAR

