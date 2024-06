Tom Jones, el ‘Tigre de Gales’, debutará este viernes en Mérida

Sir Tom Jones, conocido también como el 'Tigre de Gales', es uno de los grandes nombres de la música internacional que aún no había pisado los escenarios extremeños. Una deuda que se saldará el próximo viernes 21 de junio, a las 22.15 de la noche, con un concierto mágico en el Teatro Romano de Mérida.

El espectáculo se enmarca dentro de la programación del Stone&Music Festival. Durante el show se podrán escuchar los grandes éxitos del cantante británico y estará acompañado de excelenes músicos.

Sesenta años de carrera

A lo largo de su extensa trayectoria, desde la década de 1960, ha cosechado éxitos como 'It's Not Unusual', 'Delilah' o '¿What's New Pussycat?' que se han consolidado como "himnos atemporales" que han convertido al artista en una "figura emblemática" de la industria de la música. La carrera de Tom Jones ha contado con "numerosos" honores y reconocimientos, incluido el título de caballero de la Reina Isabel II de Inglaterra en 2006, así como varios premios BRIT, un Silver Clef, el reconocimiento de Music Industry Trusts y un acreditado galardón Hitmaker del Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos.