Opositores a Educación en Mérida: "El examen me ha salido bien y ahora solo tengo ganas de llorar"

Los nervios estaban a flor de piel para todos aquellos aspirantes que se disponían a cruzar la puerta de la Escuela Superior de Hostelería de Extremadura en Mérida y jugárselo todo a un primer examen. A unos minutos antes del ejercicio, que ha comenzado sobre las 09.30 horas debido a las quejas de algunos alumnos porque había algunos temas que no coincidían con lo que había publicado el BOE, se ha escuchado de todo entre ilusiones, saludos, abrazos… En las instalaciones se han repartido unas 80 personas de las 160 convocadas para intentar conseguir una de las 13 plazas de la oposición a profesor de Cocina y Pastelería, en una convocatoria a la que se han presentado miles de personas para las diferentes modalidades educativas ofertadas en la capital cacereña, Badajoz, Almendralejo y Montijo.

Lo de Nicolás Benítez es un convencimiento y una determinación absolutos. Ir a examinarse hasta Mérida desde Cádiz no le supone ningún esfuerzo, sino todo lo contrario: «He madrugado por una buena causa y estoy contento de cómo me ha salido el examen». Este opositor lleva ejerciendo unos diez años como docente interino en Valdepeñas, algo que, dice, le ha ayudado en la oposición.

Luis García al salir de la prueba. / Alberto Manzano

Con toda una sonrisa en la cara ha salido de la prueba Luis García, que se ha presentado por primera vez a la oposición. «el examen me ha salido bien y solo tengo ganas de llorar», señala. Para todos ellos terminar el ejercicio con buenas sensaciones era sacarse un gran peso de encima. La suerte ya está echada.

