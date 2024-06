La lluvia no frena la fiesta del Orgullo en Mérida

La espectacular tromba de agua que en la tarde de ayer cayó sobre Mérida obligó a cancelar la manifestación del Orgullo, prevista para las ocho de la tarde, pero no pudo con la fiesta que estaba organizada por la noche en el Paseo de Roma, aunque hubo que tirar de paraguas. En torno a las 18.45 horas, la lluvia comenzó a caer con fuerza y provocó que numerosas calles acabaran anegadas por el agua. Las organizaciones convocantes de la marcha decidieron suspenderla, pero sí pudieron leer el manifiesto reivindicativo y se desarrollaron los conciertos.

«Hemos intentado mantener la manifestación hasta el último minuto, pero no ha podido ser porque no eran las condiciones deseables. Los que hemos venido somos gente que creemos en los derechos, en la diversidad y en la libertad, que es lo importante, así que nosotros estamos aquí dispuestos a seguir luchando y a lo que haga falta», manifestó el presidente de la recién creada asociación Suma Diversitas, Zalo Alesón.

En este sentido se expresó el emeritense José Onight: «Hay que continuar saliendo a la calle porque todavía tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos y no podemos volver atrás». «Parece muy fácil decir que ya está todo conseguido, pero no es así, tenemos que seguir luchando llueva o truene. Hay que estar aquí pase lo pase porque no me cabe la menor duda de que debemos seguir avanzando y que uno a uno no hace nada, tenemos que ser muchos», apuntó.

Las ganas de fiesta llevaron a que se subiera al escenario Nebulossa, el dúo de electropop que representó a España en la pasada edición de Eurovisión, y que hizo vibrar con sus temas a los asistentes, a pesar de que no dejaba de llover durante el concierto. Posteriormente, tuvo lugar la lectura del manifiesto y tras este momento, le tocó el turno a un musical con canciones de los años 90 para acabar a lo grande el evento con los dj’s Piterarnao and Don Peipe. Cabe destacar que este año los actos con motivo del día internacional del Orgullo LGTBI se han desarrollado bajo el lema ‘Educación y memoria frente al odio’.

