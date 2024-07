Ultraleches en Mérida

Me ha citado telepáticamente Pelín en la puerta del Chinche porque dice que me tiene que decir mentalmente una cosa. No entiendo porque me convoca corporalmente cuando él, ser etéreo, puede volar por donde quiera y, de hecho, se pasa noches enteras en lo alto del Silo. Supongo que será por añorar los viejos tiempos perdidos en los que Angelito el Chinche nos alegraba la vida con su saber estar y su elocuente sapiencia. De veras que echo de menos aquella histórica tasca, ya pura nostalgia, anclada en el espacio tiempo de la bimilenaria (por los siglos de los siglos). Pelín me espera frente a un macro parque infantil sin infantes, sin acceso y sin terminar. Yo también me pregunto por qué han empezado por el final, poniendo los cacharritos de muestra, de un mírame y no me toques, chaval, será para que veamos que algún día habrá allí algo y nos vayamos, con tiempo, haciéndonos a la idea. “Totá” que me encuentro con Pelín que está como siempre, lo cual es una obviedad pues por él no pasa el tiempo ni los efluvios ni los líquidos (menos mal, conociendo su antaño mítico saque). “¿Cómo has tardado tanto si vives al lado?”, me dice: “Voy cojo, me duele la pierna”, le contesto. "¿La izquierda o la ultraderecha” me responde con sorna, a sabiendas que -sin yo saberlo- he engrosado la categoría de los “ultras”; ya no soy conservador, moderado o de derechas, ya soy ultraderecha y, ainda mais, por ir a Misa habitualmente, soy ultracatólico. A mí me entra risa esta habilidad de la izquierda (ultraizquierda) para colocar etiquetas, cartelitos, con tanto éxito que incluso se lo creen los etiquetados (el término ultraderecha lo leo en prensa). ¿De dónde surge esa superioridad moral para definir a los demás y poco a sí mismos? Ultra espabilaos son.

Pelín dice que él vive en el ultramundo pero recuerda los partidos de la Agrupación Deportiva Plus Ultra cuando al Romano José Fouto le llamábamos Municipal; un Plus Ultra que pertenecía a una compañía de seguros y vestía camiseta azul, casi ultravioleta, y pantalón blanco y que, mira tú Fran Morillo por donde, acabó absorbido por el Real Madrid. Lo ultra absorben todo los blancos. Todo eso y mucho más lo sabe muy bien Alfonso Valadés de carrerilla. También recuerda Pelín que existían ultramarinos, pero no recuerda que existiera tanto ultratonto a ultranza, tanta ultramodernidad que acabará en memorias de ultratumba porque “non plus ultra” no hay nada más allá de esta etapa confusa de nuestra vida que a mí, sinceramente, me parece un ultraje aunque, ya lo advertía el libro del Eclesiastés en la Biblia: “Stultorum infinitus est numerus”. Y, como manifiesta Pelín, eso no necesita traducción, está ultra claro.