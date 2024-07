'El Brujo' vuelve a Mérida: humor y tragedia para reflexionar sobre el destino

Es el juglar por excelencia de las noches de verano y un año más, vuelve a subirse a la arena para hechizar el Teatro Romano. Rafael Álvarez ‘El Brujo’ ha estrenado este miércoles el tercer montaje de la 70 edición del Festival de Mérida: ‘Iconos o la exploración del destino’, un monólogo donde el humor y la tragedia se dan la mano para reflexionar sobre el poder de la voluntad para diseñar el futuro de la vida o cómo afrontar los retos del siglo XXI, ya sean estos la tecnología o la inteligencia artificial.

La obra está dirigida, interpretada y adaptada por El Brujo, acompañado sobre el escenario por su mítica voz ya de sobra conocida en Mérida y la música en directo de Javier Alejano.

Iconos es la tercera parte de una trilogía formada por ‘Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia’ y ‘Los dioses y Dios’, ambas representadas en ediciones anteriores del Festival. En la primera el cómico cordobés abordó el aspecto sagrado de la tragedia; en la segunda introdujo al espectador en la relación entre los dioses y los hombres y ahora reflexiona sobre el destino en torno a la tradición oral de los relatos mitológicos en los que se construyen las grandes tragedias griegas.

"El absurdo de la existencia"

Los tres espectáculos son monólogos en clave de humor, donde el lenguaje y los recursos de la comedia se confrontan con los argumentos de las tragedias clásicas más conocidas y frecuentemente representadas en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. «Esta mixtura de la tragedia con el humor no es extraña al origen y la esencia perenne del teatro griego», se explica al espectador en el libreto informativo de la obra.

El propio autor se refiere a Sileno, el semidiós que ejerce como patrón de la tragedia y subalterno de Dionisio, para explicarlo. Cuando Midas le preguntó qué era lo mejor para el hombre, contestó: «Lo mejor para el hombre sería no haber nacido». Ante la estupefacción de Midas, Sileno añadió: «Pero no te preocupes, ya que has nacido, lo mejor para ti sería morirte cuanto antes». Esto no puede entenderse sino es como un chiste que sugiere el «absurdo de la existencia», que es el gran leitmotiv de toda la tragedia griega que se aborda en la obra.

Desfilan por este espectáculo las grandes figuras icónicas de Medea, Edipo, Antígona y finalmente Hécuba. La exploración del destino viene de la mano de una exposición comparada de esta fuerza determinante (el destino) en la vida de los héroes trágicos y en los relatos de la mitología hindú, donde el concepto de karma incluye el concepto de libertad.

