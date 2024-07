Se terminó beber a morro en Mérida

Tengo los días contados, en una semana empezarán escalonadamente a venir a casa los hijos que tengo dispersos por el mundo y, con ello, la prohibición tácita de beber a morro como si tal cosa. El mecanismo era muy sencillo antes: Abría el frigorífico, cogía “mi” botella de la nevera, desenroscaba el tapón, empinaba el codo y, sin más preámbulos, al gaznate. Hasta ahí bien, pues nadie me veía (menos el de arriba que todo lo ve). He dicho que eso era antes pues ahora los tapones vienen pegados a la botella y eso, de entrada, es un pequeño estorbo para los que bebemos de prisa (y a morro, insisto). Creo que empezaron los de la Coca Cola pero ahora se ha extendido ¡hasta Los Riscos lo tienen pegado (el tapón me refiero)!

Estos pequeños inconvenientes, qué quieren que les diga, rompen la paz y armonía del hogar. ¿Por qué carajo han pegado los tapones? Dicen no sé qué del medio ambiente. ¡Carama, por no decir otra cosa que empieza por c y termina en o, más contamina la botella entera que solo el tapón! Aducen que obliga la UE... si lo sé no voto (ya me costó, lo hice con la papeleta en una mano y tapándome la nariz con la otra); o sea que el hacerme perder tiempo con el dichoso tapón pegado redundará en beneficio del planeta. ¡Vamos anda, puñeteros burócratas de Bruselas (por no decir otra cosa que empieza en p y termina en os)!

Tengo grabado en los pliegues de mi alma el botijo fresquito de mi casa, allá en la Papelera Santa Eulalia y, por si fuera poco, la bota de vino colgada en la alacena donde mi papá, a una sola mano, me empezó a dar las primeras lecciones de mi vida (que aún recuerdo). La bota era de la marca las tres Z, eso es un dato. Y el vino, como no se veía, debía ser el de Asunción que ni era blanco ni tinto ni se sabía el color. Eso es otro dato. Como la verdadera patria es la infancia, comprenderán que el beber a morro es un atavismo de mi auténtica patria; práctica, arte, que he perfeccionado con el tiempo, sin llegar al nivel de mi padre a una sola mano.

Pero es que el morro tiene más ventajas que le explicaré a mi hija Daniela cuando venga, ella que está tan concienciada con el ahorro del agua. Si bebes a morro te ahorras enjuagar el vaso, es más higiénico pues expeles solo en tu botella y no andas enviando miasmas por toda la cocina, más discreto, casi acto íntimo del que tienes que estar pendiente (no se te vaya a escapar antes de tiempo una gota)…es curioso que nadie reproche a quien bebe los tercios de cerveza a morro y delante de toda la barra del bar y, a mi a solas, me lo echen en cara (y en cuerpo, que co…). Beber a morro viene a ser también un placer genial, sensual, brutal (y delicioso a la vez). Bebiendo los espero. A morro.