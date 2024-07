Nuevos tesoros bajo la plaza de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida

Las excavaciones enmarcadas en la obra que el Ayuntamiento de Mérida está llevando a cabo en la plaza de la basílica de Sana Eulalia han revelado nuevos hallazgos como tumbas pertenecientes a zonas funerarias, baños públicos y estructuras de edificaciones que pertenecerían al siglo IV. Estos se suman a las termas romanas, hornos de campana y columnas que ya han salido a la luz. Se trata de unos restos arqueológicos que añaden valor y contenido al patrimonio de la ciudad, que dejan una herencia histórica mayor en los emeritenses.

El director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, aclara que aún es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre todo el material que se ha localizado, por lo que "adelantar resultados desde el punto de vista arqueológico es sumamente arriesgado". "No vamos a hacer ninguna conjetura sobre posibles interpretaciones de los restos que aparecen", añade.

Restos encontrados

Según la secuencia cronológica que sigue y por la ocupación de ese espacio, Palma informa de que se ha hallado una parte de unos baños públicos a los que pertenecería el mosaico ya encontrado anteriormente. Ese recinto se abandonaría en el siglo III, por lo que después será ocupado como espacio funerario.

"Aquí aparecen unas tumbas, una serie de enterramientos donde el más antiguo data del siglo IV", apunta el director, quien destaca que se desconoce el número exacto. Este lugar se utilizaría con este fin hasta el siglo XIX, por lo que pertenecen a diferentes momentos de la historia como la época medieval o la moderna.

Además de las termas y el área funeraria, se han encontrado una serie de construcciones que se conocen "parcialmente". Algunas de estas estructuras se siguen excavando, por lo que no se conocen el uso que tenían. También serían pertenecientes a los siglos IV y V, sin embargo, por más que algunas se conservan en buen estado, no se puede conocer la naturaleza a la que pertenecen. Palma reitera que no se puede plantear posibles hipótesis hasta que no finalice, ya que sería "muy osado y arriesgado".

