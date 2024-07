'La paz': grotesca celebración

Fue una de las primeras obras que Nieva consiguió estrenar. Vamos a hablar de Francisco Nieva y su ‘Celebración grotesca sobre Aristófanes’, que es el subtítulo de su versión de ‘La Paz’ de Aristófanes. La primera vez que la leyó se asustó, porque se la había encargado Manuel Canseco, director de la compañía del Corral de la Pacheca, y debió de pensar en cómo demonios iba a adaptar las constantes referencias a los hechos reales de la Grecia del momento. Asumió su desenfado y remedó su riqueza expresiva, que ya la traía él de serie, de todos modos, y creó un texto en el que hasta la mierda tiene su lirismo.

Porque ¡oh!, verán mucha mierda aquí. Yo tengo colitis ulcerosa y la escala de Bristol es mi tema favorito de conversación, así que me resulta divertidísimo, siempre me lo resulta, que se diga «mierda» o se diga «puta» en una obra de teatro y la gente se ría como si fueran niños pequeños en la edad de leer Astro Ratón y Bombillita. Es curiosísimo, aunque no se me escapa que es una de las claves de la comedia: poner en escena lo que, generalmente, es obsceno («obsceno» significa «fuera de la escena»: es decir, lo que no se hace en público. Como cagar o decir cagar. Ahora, digo: los reyes lo hacían en su tiempo, en el trono. A ver por qué creen que llamamos trono al trono).

‘La Paz’, decíamos. Ese texto maravilloso, lírico, ácido y divertido de Francisco Nieva, que tienes ganas de leer en cuanto acaba la función. Debuta Joaquín Reyes en el teatro y debuta en el teatro romano de Mérida que es, siempre lo anotamos, el peor teatro del mundo para actuar porque en Mérida los defectos se magnifican hasta lo indecible. Uno traga albero, hay que recorrer mucha distancia y dosificar el resuello y la gente no ve las caras, salvo los de las primeras filas. «Han aplaudido en todos los mutis», decía Carlos Troya ayer, en la terraza del Festival (la terraza del Festival es de las mejores cosas que tiene este festival). Estaban contentos.

Rakel Camacho, la directora de la obra, ha querido reivindicar a Nieva, con sus dibujos incluidos (qué preciosidad de homenaje ese) y hablamos de Nieva y de Buero Vallejo. Nieva, que tenía un gusto exquisito, nació en 1924 en Valdepeñas y fue pintor en París en los años 40. Veinte años más tarde entraba de lleno en el teatro.

Fue escenógrafo, figurinista, director. Le hubieran encantado los trabajos de José Luis Raymond, Laura Ordás Amor e Isi Ponce en la escena y de Rosa García Andújar en la creación del vestuario. La artista manchega trabajó mucho con Nieva, que es su «top irrepetible», pero también ha trabajado en ‘Electra’, del Ballet Nacional, que vimos en Mérida y ha vestido -envidia la mía- al mismísimo Viggo Mortensen. Nieva fue el profesor de García Andújar en la RESAD (la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid) y le dijo que podía ser figurinista: ella no se lo había planteado. Qué importante es tener buenos maestros.

De las comedias es mejor no hablar, pero les diré que no vayan esperando reír a carcajadas porque Nieva es más de sonrisa inteligente. Sara Escudero y Laura Galán están estupendas (Laura se ha hecho un esguince y allí estaba, sin que se notara ni un poquito) y Joaquín Reyes y Ángeles Martín (Nieva la casó, por cierto) tienen los papeles principales de esta historia que, de todos modos, es coral. Astrid Jones y su vozarrón, Carlos Troya y su bata de cola, Nerea Moreno y Pedro Ángel Roca completan el reparto que se amplía con un coro al modo comedia (es decir, no hablan nada) formado por María Almagro, Gilda Polo, Viena Polo, Vera Sánchez, Paulo Mendoza, Pepe Mira y Nacho Pérez. Cuatro son niñas maravillosas (y un niño).

Nacho Pérez es extremeño: «he hecho de todo en ese teatro, desde acomodador», recordaba. Es actor y también estuvo haciendo prácticas de la carrera en Canal Extremadura Televisión. El mundo ha ganado un actor y ha perdido a un muy buen periodista. Ojalá le viera algún día en un papel fuera de los coros en los que participa. Se está abriendo paso, con mucho trabajo, desde Madrid.

Pero volvemos a Nieva. «El teatro en el siglo XXI va en decadencia, sobre todo por la falta de educación humanística. Si perdemos el norte de los clásicos lo habremos perdido todo», decía el dramaturgo. «En ‘La Paz’ -nos dice Rakel Camacho-, impera (sic) lo mixto y lo incoherente, la alegoría y el símbolo, hay en ella utopía y escapismo, si se quiere, de la sociedad. Domina la fantasía. Espectáculo y público saben que pertenecen al plano irreal del teatro y de la fiesta dionisíaca, a su libertad restringida en el espacio y en el tiempo…».

Recuperemos a Nieva.