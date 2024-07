Reclaman a la Junta que tutele "de inmediato" a los menores migrantes del albergue de Mérida

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura ha exigido este viernes al Ejecutivo autonómico que tutele "de inmediato" a los menores y presuntos menores que se encuentra en el Centro Temporal de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el albergue de Mérida, una vez que ha reconocido la presencia en el mismo de al menos medio centenar.

A través de una nota de prensa, el colectivo ha informado de que en el pleno que tuvo lugar ayer en la Asamblea regional, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, "ha hablado abiertamente" de la presencia de unos 50 menores en el CAED, dependiente del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que pidió “reconocerlos en igualdad de condiciones que aquellos que vienen como menores oficialmente”.

La titular de la cartera sanitaria se pronunció así durante su intervención para informar de la política general de la Junta en relación con la protección a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad, a petición del diputado de Unidas José Antonio González. "¿Usted conoce que hay menores migrantes no acompañados, que son determinados menores por Fiscalía, pero que el Gobierno de España los manda como adultos a nuestra comunidad autónoma?", le cuestionó García.

"En Extremadura no tenemos mar, pero tenemos un albergue en Mérida de unas 1.000 plazas, todos los días tenemos determinaciones pendientes en Fiscalía y ahora mismo podemos tener en torno a unas 50 para determinar su minoría de edad", manifestó la consejera. "El Gobierno debe reconocer a estos menores migrantes no acompañados en igualdad de condiciones que aquellos que vienen como menores y no los reconoce, ni les da los recursos que necesitan porque los trasladan como adultos", subrayó.

Para esta plataforma, con sus palabras la consejera "puso el foco en los fondos que el gobierno de España otorga por cada menor migrante no acompañado que llegan a una comunidad autónoma y olvidó ponerlo en su propia responsabilidad como administración". A su juicio, García admite "una evidente negación de auxilio a los menores, a los que deja, aun sabiendo que lo son, conviviendo con adultos en un macrocentro, expuestos a todo tipo de peligros, y un claro incumplimiento de la legislación vigente".

Recuerda a su vez que algunos de estos migrantes llevan más de cinco meses esperando el resultado de proceso de determinación de edad y conviviendo con 800 adultos, sin ningún tipo de protección, mientras que otros quedaron en situación de calle. La plataforma aplaude que la Junta admita por fin la presencia de niños en el CAED emeritense y le ruega que "más allá de las batallas políticas que cosifican los repartos de niños, asuma su responsabilidad".

