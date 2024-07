El Festival de Mérida apuesta por la comedia en el teatro romano de Regina

Casas de Reina se prepara para acoger la nueva edición de la extensión del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. El teatro llega a Regina con la presentación de tres montajes teatrales: 'Miles Gloriosus', el 26 de julio; 'Los Titanes. La furia de los dioses', el 2 de agosto; y 'El regalo de Zeus', el 3 de agosto. Las obras tendrán lugar a las 22.30 horas. Esta es una apuesta por llevar la magia del teatro a cada vez más espacios. La edición número 20 de esta extensión es ya tradición en verano entre sus vecinos. "No se concibe un año sin el paso del Festival", ha expresado este martes el alcalde de la localidad, Gerardo Gallego.

En la presentación de esta extensión, el regidor municipal ha expresado ser para él y para Casar de Reina un "honor" acoger una nueva edición. Del mismo modo, ha reconocido que el municipio está "muy implicado" y que estas representaciones dejan en Casas de Reina un "revulsivo económico muy grande".

El director el Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha agradecido al público extremeño por hacer posible estas 70 ediciones y ha añadido que "Regina no es una excepción". Apuesta por los espectáculos inclusivos, de forma que este es ya el quinto convenio que el Festival tiene en colaboración con la ONCE para impulsar la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual. Su directora, Josefa Pozo, ha expuesto que dentro de los servicios se encuentra el acceso a la cultura. "El teatro es inclusivo, da rienda suelta a la imaginación y la creación, no importa si se tiene o no una discapacidad", ha subrayado.

Las representaciones

La apertura de la extensión está a cargo de 'Miles Gloriosus', que se realiza en colaboración con el Grupo ONCE. La obra de Plauto es una obra política donde Pirgopolinices es el nuevo Miles Gloriosus, el regente de la ciudad durante los próximos cuatro años. No todo el mundo está de acuerdo y nadie tiene muy claro como ha llegado al puesto.

Noemí Gallego, representante de 'Los Titanes. La furia de los dioses', una comedia "muy divertida" que además del elenco, cuenta con bailarines y un coro de niños del colegio Donoso Cortés de Don Benito. La obra comienza con una profesora "peculiar" con estos niños encontrándose con un el vigilante del Teatro Romano de Mérida "muy peculiar también", quien será el encargado de contar las historias de estos Titanes. La actriz ha enfatizado "como extremeña" a todos los actores, directores y productores de la región reconociendo la "educación cultural" que hay en Extremadura. Por esto, ha animado al público a disfrutar de la música y el "buen teatro".

Concha Rodríguez, directora de 'El regalo de Zeus', ha mencionado el "orgullo tan grande de poder trabajar este espectáculo y poder compartirlo". Una obra que da a conocer a los primeros humanos que pisaron el Olimpo. "Una pedazo de comedia" que cierra también la extensión de Regina, como lo hizo en Medellín. Rodríguez ha presentado como los "personajes más difíciles" a Deucalión y Pirra. Él sueña con ir a Marte y ella sueña con poder escarbar y rescatar del olvido la historia que nos sustenta.

Raquel Bravo, quien interpreta a Pirra, y ha podido ser parte del festival en dos ocasiones anteriores, sin embargo, es la primera vez en Regina. "Es un placer poder conocer estos espacios" y así dar forma a un personaje tan importante como la primera humana, que se adentrará en el Olimpo para dar "un poco de chispa" junto a Deucalión, interpretado por Pablo Mejías. El actor ha agradecido al 'Regalo de Zeus' "porque es un regalo poder hacer teatro en nuestra región", así presentaba su participación en la extensión en rueda de prensa. "Larga vida a las extensiones y a las obras que la componen", ha declarado al finalizar

En la rueda de prensa también ha estado presente la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio, Adela Rueda. Durante su intervención, ha elogiado al Festival como el único con cuatro sedes inamovibles destacando la cultura como un "catalizador social y ejemplo de transversalidad del turismo y la cultura".

Suscríbete para seguir leyendo