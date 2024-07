Osuna denuncia la falta de personal sanitario este verano en los centros de salud de Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha instado este martes a la Junta de Extremadyra a cubrir "las bajas y sustituciones" que se registran en la Atención Primaria de los centros de salud de la ciudad con el objetivo de evitar "perjuicios" a la ciudadanía. El primer edil ha mostrado su preocupación ante "la falta de personal sanitario este verano" en estos centros sanitarios.

“A día de hoy no se están cubriendo las sustituciones del personal sanitario en dichos centros y esto está perjudicando gravemente la atención en la ciudad de Mérida”, ha lamentado. Asimismo, el regidor municipal ha mostrado su solidaridad “con todas y todos los profesionales sanitarios de la ciudad de Mérida que están sufriendo sobrecarga de trabajo".

Centro de crisis 24 horas

Por otra parte, el alcade ha asegurado que "a día de hoy el ayuntamiento no ha recibido ninguna solicitud de licencia de obra del punto de atención de crisis 24 horas a víctimas de violencia sexual". Así ha respondido a la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, a la que ha reiterado que no han "recibido ninguna solicitud" de licencia de obra, tras lo que ha señalado que "esto es una cuestión técnica que llevan a los técnicos, y cada vez que tenemos solicitud se analizan cuestiones técnicas, no políticas".

Cabe recordar que Sánchez advirtió ayer al primer edil que dictar resoluciones administrativas "injustas", como las licencias de obras, puede implicar un delito de prevaricación. De esta fdorma se pronunció en una comisión de la Asamblea, después de que Osuna le trasladase el pasado viernes que ayuntamiento "no va a consentir" que el centro de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual se ubique en el hospital como, está previsto, o en un ambulatorio.

Finalmente, el alcalde de Mérida le ha preguntado a la secretaria general si ha solicitado ya el permiso el Ministerio de Igualdad para abrir ese centro de crisis 24 horas en el Hospital de Mérida, ya que "los hospitales tienen una concesión exclusivamente para atención sanitaria". "Son edificios del Gobierno de España y cuando hay cualquier tipo de servicio que no corresponde con servicios sanitarios debe tener autorización", ha advertido.