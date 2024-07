'Medusa' reinventa el mito clásico con sangre y poder

Bajo un rojo representado la sangre y un dorado, el poder, el Oráculo es el encargado de dar inicio a ‘Medusa’. Con su imponente voz resonando entre las piedras del Teatro Romano de Mérida arrancó ayer la puesta en escena de esta obra, en la que el monumento se configura como un elemento clave de la escenografía. José María del Castillo firma este montaje teatral, que será el que permanezca más tiempo en el cartel del Festival Internacional de Teatro Clásico, ya que el público dispondrá de 10 días para ser testigos de la vuelta que Medusa le da a su mito.

El espectáculo cuenta con un amplio reparto de destacados actores como Adrián Lastra, Mariola Fuertes, Ruth Lorenzo o la propia Victoria Abril, entre otros, así como con la colaboración del Coro de Cámara de Extremadura.

Con las palabras «¡Gloria a Perseo!» comienza este sobrecogedor relato de «un héroe y un monstruo». Una narrativa que, gracias también al coro que la acompaña, consigue envolver desde un inicio a los espectadores hasta que aparece Medusa para parar el espectáculo y no dejar al público creer una historia contada por una «farsa de machitos impregnados de testosterona fingida».

La obra es una tragicomedia «multidisciplinar» que cuenta con un lenguaje variado donde destaca la música, la danza, la escenografía, la plasticidad y el movimiento que narra la historia desde el punto de vista del vencido. Se trata de una reformulación del mito clásico. Narrada por la propia Medusa, quien es interpretada por la actriz Victoria Abril, permite desmontar el relato que todos conocemos para profundizar en el pensamiento inducido, las apariencias y el miedo a lo diferente.

La figura de Medusa se presenta no solo como un monstruo, sino como una víctima de prejuicios cuya verdad silenciada ahora encuentra su voz. En palabras de su director, se pretende llegar de una forma «certera» al público. El montaje invita así a reflexionar sobre el valor de las voces silenciadas y las historias no contadas. A través de esta relectura, ‘Medusa’ cuestiona las construcciones sociales donde el objetivo está en la visión de la víctima del Olimpo y no hay momentos de respiro.

La escenografía juega un papel importante en la representación de la obra, donde el fuego se proyecta en la figura de Medusa y las serpientes doradas representando a la divinidad crean una atmósfera mística. El suelo rojo simboliza así la sangre derramada, lo que convierte el escenario en el lugar perfecto para que se desarrolle la tragedia. Además, el lenguaje del Oráculo se enriquece con el uso de sus manos, adornadas con largas uñas doradas añaden un elemento visual y simbólico lo que aumenta el poder en su discurso.

Quizás, al terminar la obra, las palabras «¡Gloria a Perseo!», ya no resuenen con la misma fuerza. El montaje que presenta Del Castillo desafía la visión clásica de este mito sobre su héroe y su villano, cuenta su historia antes de convertirse en monstruo, lo que sugiere que la verdadera gloria puede no pertenecer realmente a quien tradicionalmente pensábamos. Gracias a que Medusa pueda contar su historia es posible que el público se cuestione el heroísmo de Perseo y reconsidere quién merece realmente la gloria.

Vuelta a las tablas

La consagrada actriz española, Victoria Abril, vuelve a subirse a las tablas de un teatro tras 45 años sin hacerlo en España. En la presentación de la obra, declaró su sorpresa y admiración por la innovadora visión del director. «Esta obra presenta a una Medusa con grandes paralelismos conmigo», confesó destacando la profundidad y humanidad con la que se aborda el personaje. «Es la primera vez que a alguien se le ha ocurrido escribir qué fue de Medusa antes de que la convirtieran en monstruo y esa justicia la vamos a hacer por fin en 2024 en el Festival de Mérida, acompañada de lo mejor», afirmó.

Por su parte, Adrián Lastra da vida a Perseo. Es la parte cómica del espectáculo: «Hago toda la comicidad donde hago un Perseo diferente, un héroe con un poquito de nudo pero todo con un tinte cómico». Tanto Medusa, como Perseo o la misma Atenea no se escaparán de un cambio de perspectiva al realizar una revisión del mito griego original.

