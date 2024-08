Medusa cuenta su historia

Aplaudieron cuando la voz enlatada del Festival dice «La representación va a comenzar», y pensé que había mucho, muchísimo público que no había ido nunca a una obra de teatro..., o que tenía muchas ganas de ver a Victoria Abril, 50 años de carrera, 45 sin pisar en España un escenario teatral. Ver a Abril es como decir: «Yo vi a Caballé», salvando todas las distancias, así que las entradas están vendidas y más que vendidas. Con frecuencia, con más frecuencia de la que me gustaría, se mide la bondad de una obra por el número de entradas vendidas y porque la gente se pone en pie y aplaude, y ustedes dirán que eso es signo de que ha gustado y yo les diré que la gente en Mérida se pone de pie porque los asientos son incómodos y aplaude porque, en fin, somos un público muy agradecido. Lo del público agradecido de Mérida es como lo del marco incomparable. Así, digo yo, podemos medir su éxito, no que sea buena.

También ocurre, más veces de las que me gustaría, que la gente de sonido no se trae la obra aprendida y no sabe cuándo son los pies de los actores y no suben el micrófono cuando tienen que subirlo. El sonido, ese caballo de batalla de las obras del Festival, porque sonorizar en un espacio abierto en el que hace calor y entra arena por todas partes (en esta obra no, que la arena está tapada por un fieltro rojo -no sé si es fieltro exactamente, que me perdonen-) y la gente suda y el sudor afecta a los micrófonos, ya sabemos que es complicado. Pero levantar un fader no. Levantar un fader cuando lo tienes que levantar se está convirtiendo en un arte.

Ruth Lorenzo tampoco disfrutó y lo dijo después. No con estas palabras, pero sí con otras, que entendimos bien. Victoria Abril quiso «irse a llorar al hotel». A ver, tampoco era para tanto: los estrenos son así, normalmente son horribles. Luego la obra va mejorando. Por eso decimos que el mejor día para verla es el domingo. Hemos asistido a estrenos tremendos (el ‘Edipo’, de Luis Luque, por ejemplo), pero no es lo normal. Lo normal es que sean un desastre. Un desastre digno, un desastre que no importa, pero un desastre.

Miren: tengo mis opiniones sobre todas las obras que veo, como todo el mundo. Formarse un gusto propio se parece mucho a eso que vamos haciendo los seres humanos a lo largo de la vida: construir nuestra propia educación. Uno tiene que ver mucho teatro, leer mucho libro sobre teatro (y no), conocer algo de la tradición desde el teatro isabelino al hispano de nuestros días y nutrirse y alimentarse en la Teatroteca, que es gratuita y que permite ver obras que no has podido ver en salas, que no es lo mismo, pero da el pego. Pero sé que mi gusto no se corresponde con el de la mayoría y una está muy mayor para quitarle las ilusiones a los demás.

Así que les voy a hablar del punto de partida, que no es plan de hacerles spoilers.

El relato

Medusa es una pobre mujer a la que viola un dios cuando era chica porque, en fin, los dioses se dedican bastante a violar a gente, sea en forma de lluvia, como hizo Zeus con Dánae o sea en forma de te voy a tomar en un templo, porque no hay otro lugar más cerca. El problema es que Afrodita, la diosa a la que está consagrado el templo, ve aquello como una ofensa. No del dios: de la mujer. La convierte en un monstruo ctónico, le planta serpientes en la cabeza y la maldice: no puede mirar a nadie a los ojos porque se convertirá en piedra.

Los hombres, que son tontos, van a intentar matarla todo el rato en lugar de dejarla tranquila. Y acá que llega Perseo, hijo de Dánae y de Zeus (hijo de una violación, también) y la decapita sin mirarla directamente: solo observando sus movimientos en el escudo. Estaba embarazada de Poseidón y de su cuello nacen Pegaso (sí, el caballo alado) y Crisaor.

Lo de que a Perseo le dé por matar a la gorgona tiene su parte de lío de faldas también. Un oráculo anuncia a Acrisio, rey de Argos, que su nieto le mataría. Acrisio encierra a Dánae, su hija, en una torre para que no yazca con nadie. Pero Zeus la viola con el truco de la lluvia que hemos dicho antes. Acrisio los arroja al mar. Poseidón calma el mar. Llegan a la isla de Serifos, en la que gobierna Policdetes que, oh sorpresa, se encapricha de Dánae y se quiere librar de Perseo haciendo creer a todo el mundo que quiere conquistar a la princesa Hipodamia y necesita muchos regalos. Uno de ellos, la cabeza de Medusa. Y allá que va Perseo, mientras Policdetes se frota las manos pensando que va a tener vía libre con Dánae una vez muera su hijo.

Esta es realmente la historia oficial, pero ahora Medusa quiere contar la suya y muchos no han querido perdérsela.