La danza se apodera del Teatro Romano de Mérida con 'Dido y Eneas'

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se prepara para recibir 'Dido y Eneas', la adaptación de la célebre composición de Henry Purcell, una narración de un intenso "amor a primera vista" como ha apuntado su directora Blanca Li en la presentación. La obra, que se representará únicamente mañana, martes, 6 de agosto, en las piedras milenarias a las 22:45 horas, es el séptimo estreno de esta 70.ª edición.

Su directora, coreógrafa y escenógrafa, Blanca Li, quien ya había participado en el festival con 'El sueño de Minotauro', expresa su entusiasmo y conexión con esta obra que tiene "una belleza extraordinaria. Me enamoré tanto de la ópera que quise hacer un ballet". Ha destacado también la universalidad y la atemporalidad de las emociones que transmite esta historia donde se representan todas las emociones del mundo contemporáneo. "No ha cambiado nada desde que se escribió el mito. Eso lo he intentado transmitir con la danza". La directora ha añadido que la danza es un lenguaje universal que no necesita traducción.

La función, que tiene una duración de una hora y quince minutos, pasa por un amplio espectro de emociones. Li ha explicado que la trama se basa en una pasión desenfrenada. Dido la reina de Cartago acoge al joven príncipe troyano Eneas que busca una nueva tierra para los suyos.

La importancia de las emociones

De esta obra maestra de la música barroca compuesta por Henry Purcell, cuatro siglos más tarde se produce este espectáculo coreógrafo, un ballet que cuenta con un elenco de 10 bailarines en su reparto. "Lo importante son las emociones", esto es lo que intenta reflejar su directora en esta representación.

Gaël Rougegrez y Julien Marie-Anne, dos de los bailarines del elenco, han compartido en la rueda de prensa su experiencia en el proceso de creación, en la que la creación fue "muy intensa" y en la que aprendieron que "la emoción se expresa sin límites gracias al ballet". Han descrito así, cómo las improvisaciones iniciales ayudaron a encontrar y expresar las emociones de manera genuina y que viniese siempre del mismo lugar, el torso.

En la presentación también se encontraban el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, el secretario general de Cultura, Francisco Palomino y el portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster.

Cimarro ha expresado su satisfacción por incluir la danza en el cartel: "teníamos muchas ganas de que estuviera en el Festival". Además, destacó el éxito de la programación de este año, ha señalado que con esta representación “se hace un alto en el camino” del espectáculo de Medusa en el Teatro Romano, que en sus primeros cinco días, ha colgado en todos ellos, el cartel de entradas agotadas.

Por su parte, Palomino ha subrayado que 'Dido y Eneas' presenta una contraposición entre la pasión, el amor y la emoción y el deber y la obligación, temas que están en la "actualidad". Deja una reflexión sobre la importancia de nuestras acciones "¿Hacemos lo que queremos o lo que podemos?".

Finalmente, Julio César Fuster ha calificado este estreno como “una oportunidad única y bella para que vean una danza, una propuesta innovadora y diferente, que nos trae la pluralidad que ofrece el Festival”.

