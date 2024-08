La Policía Nacional se alía con los comerciantes a través del WhatsApp para frenar los robos en Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido que no se genere "alarma" sobre hurtos en comercios y ha dejado claro, en ese sentido, que no se puede hacer de un "problema puntual" en un negocio "un problema general" en la ciudad. Osuna hizo estas declaraciones en la rueda de prensa celebrada tras la Junta Local de Seguridad junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Ha precisado al respecto que el ayuntamiento tiene recogidas todas las denuncias presentadas ante la Policía Nacional y no se puede hablar de un problema generalizado de inseguridad en los locales.

Además, el alcalde de la capital regional ha destacado que en Mérida existe un "sistema de comunicación pionero" creado a través de Whatsapp entre la policía y los comerciantes para que los agentes puedan "desplazarse a sus establecimientos" lo más rápido posible una vez que se produce un hurto.

A su vez, José Luis Quintana ha recordado que Extremadura es la comunidad autónoma con menor índice de delitos en España y ha apuntado que la Comisaría de Mérida es la segunda a nivel nacional con un porcentaje mayor de esclarecimiento de delitos con respecto a las denuncias que se presentan.