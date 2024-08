Personas vitamina, ángeles de Mérida y abundancia

De repente, me topé con su sonrisa. Era un bebé que disfrutaba en la orilla de la playa, con un coro de familiares babeantes viendo cómo jugueteaba con el agua y se agarraba su sombrerito. Sin darme cuenta, yo había estado paseando en medio de una nube gris. Esos ojos grandes y un guiño de nariz, hicieron desvanecer cualquier sensación taciturna. Respiré profundo, sintiéndome más ligera y recordé lo que mi amiga Rivkah Foreman siempre dice: lo pesado cae al suelo.

Si te fijas, siempre hay una mano tendida para ayudar en el momento preciso.Yo les llamo ángeles en la tierra. Para mí, que soy creyente, está claro quién los manda, pero la historia es que están. También las personas vitamina, esas que te recargan. En mi caso, las más divertidas y alegres del planeta, siempre cerca: mis hijos Miguel y Julia. De igual modo, mis lectores que me hicieron lo más visto el pasado domingo: Gracias.

Mis padres, clave como tantos abuelos en la crianza de mis hijos. Mi hermana. Pero hay otros, desconocidos que llegan tan sólo para ayudarte y se van. Inmensa la suerte que cruzó en mi camino, al Dr. Juan Serafín Sánchez Vicente y al Dr. Agustín Cabanillas.

En el parto de mi hija, el matrón de planta del Hospital de Mérida, Jesús, me llevó corriendo al paritorio. Le pedí -No te vayas- Él respondió -Tranquila, no te voy a dejar. Y así lo hizo. Corrieron por el pasillo y gracias a él, la niña de mis ojos, nació minutos después sin ninguna complicación. Podría seguir sin parar… tantos nombres que marcan la diferencia en nuestras vidas…

En esos momentos en los que estás Hastaelmoño.com, en los que «no te da la vida», «siempre corriendo», «esto es un no parar»… En los que estamos estresados, agobiados, enfadados incluso; si nos fijamos entre los nubarrones siempre hay un claro. Una sonrisa dispuesta, un gesto amable o incluso, esas personas vitamina, con las que te ríes y la vida parece más ligera. Dime de quién te rodeas y te diré si eres feliz.

La actitud es importante y en el momento hay que decidir, si te quedas o te vas, pero sin queja, sin escasez. Deseo que el día de hoy, lo saborees despacio, desde la abundancia y el agradecimiento. Te reto a que aparques la queja hoy, quizás solo hoy. Suelta esa mochila pesada que cargas y procura vivir un día a la vez.

También les pediría que echaran un vistazo a su alrededor y localizaran esas personas maravillosas que llegaron para aportar en su vida. Seguro que las hay. También para que comiencen a descartar aquellas que les están restando energía.

Gracias a: las mamás del Atenea (me las como de lo bonitas que son), familiares, vecinos, amigos, compañeros de profesión. También a Karen García, Rivkah Foreman, German Martínez (maravilloso jefe), Lali Bermejo, Israel Espino, Belén Moreno, Marlen Treviño, María del Mar Pérez Mendoza, Rosario de la Cruz de Saagredo, Esther Sánchez Lázaro, Colette Read,… y tantos otros como Marta Fernández, Carol Martín, Jorge Armestar e incorporaciones constantes que hacen la vida mejor, como Miguel Ángel Muñoz, Alberto Manzano. Gracias a ustedes por compartir conmigo. ¡Feliz domingo!

Periodista y locutora

www.dulcearribas.com