'Ifigenia' cierra la 70ª edición del Festival de Mérida con una reivindicación ante la violencia

La 70ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presenta su última función con 'Ifigenia', una obra dirigida por Eva Romero y con texto de Silvia Zarco. Esta última obra, cargada de simbolismo y reivindicación, aborda la tragedia de la Guerra de Troya desde una perspectiva contemporánea, explorando la violencia que afecta a las mujeres y la necesidad de esperanza en tiempos de crisis. Zarco, durante la rueda de prensa este lunes, ha destacado que "Ifigenia es un viaje al pasado para reencontrarnos con el kilómetro cero de la violencia", subrayando la importancia del teatro como espacio de reflexión colectiva.

La obra se nutre de tres tragedias clásicas sobre la Guerra de Troya, entrelazando el principio, el final y el regreso al conflicto. Con este enfoque, Zarco pretende que el público se vea reflejado en las historias del pasado y encuentre un camino hacia el cambio. "Que de la tragedia griega salga la esperanza", así resalta el poder transformador del teatro. Además, refuerza la idea de que la tragedia de Ifigenia sigue siendo relevante y resonante en la actualidad.

Eva Romero, por su parte, pone el acento de la obra en la violencia y destaca que "Ifigenia viene para demostrar que la luz que han intentado quitarle también es suya y que no toda la culpa fue de ella", por esto pide que "las niñas, las Ifigenias del futuro, no tengan miedo". Romero conecta la tragedia griega con problemáticas actuales, como la situación de los menores extranjeros no acompañados y los niños víctimas de guerras como la de Gaza. "Lo único que no es inocente es el silencio", ha sentenciado en rueda de prensa la directora, esa necesidad de dar voz a quienes han sido silenciados y de reconquistar la palabra como herramienta de resistencia.

El elenco, compuesto por actores como Juanjo Artero, María Garralón, Laura Moreira, Maite Vallecillo o Alberto Barahonda, entre otros. Juanjo Artero, quien interpreta a Agamenón, ha descrito su participación en la obra como "un trabajo muy especial", y señaló que "el ojo no está puesto en el pasado, solo en el presente", destacando la relevancia actual del mensaje de la obra. De esta forma, anima al público a ser partícipe de la obra, ya que "lo que tenga que hablar lo hará en el teatro".

Por su parte, Laura Moreira, que da vida a Ifigenia, ha destacado la fuerza y determinación de su personaje, afirmando que "si en la vida no se nos ha permitido, en muerte Ifigenia va a hacer lo que le dé la gana". Moreira también resaltó el papel de Ifigenia como "la pacificadora", enfatizando que "las muertas cuentan, no solo en número y cantidad, sino que narran y cuentan su propia historia".

La presentación ha contado con la presencia de Jesús Cimarro, director del Festival de Teatro Clásico; la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; y la alcaldesa en funciones, Carmen Yáñez, quienes han reconocido el impacto y la relevancia de la obra en este cierre de edición.

