Desde Mérida a Porto Covo: Entre gorriatos y madroños

Como es casi de la familia este año me he llevado a Pelín de vacaciones a Portugal (porqué te quiero tanto) y teniendo en cuenta que si le sacas de Mérida se pierde por esos aires, le metí en el coche junto al palo de la sombrilla, confundido con las toallas de playa. Prefiero decirlo cuanto antes: Pelín es un pésimo copiloto, de esos que vas tan tranquilo y te advierten alarmados “¡Rafa, un autobús!”; “¿Donde?”; “¡Ahí delante!”; “¡**** Pelín, que ya lo veo, conduzco yo!”. En la Cafetaria Colibri (área de servicio de Seixal) donde ondea “Um Bom Día vai bem a qualquer hora” (el menú a 11 euros) Pelín se empeñó en meter la sábana en el secador de manos del aseo porque, decía, estaba sudado.

Estuve a punto de parar y decirle que allí se quedaba pero, la verdad, como amigo es un tesoro, amable, locuaz, risueño, de carácter abierto (sobre todo de vuelos) y bondadoso; si lo hubiera bajado, a ver, a ver como volvía el pobrecillo desde Montemor o Novo hasta la Bimilenaria para seguir vigilando las obras del atrio de Santa Eulalia (que van también para bimilenarias). Y que conste que razones para bajarle me las ha dado: monto el pollo en la garita de peaje de Sines porque al Seat Ibiza de Sonia le cobraron 19 euros y a nosotros que íbamos detrás en un Nissan Qashqai, 34 euros. “Ni que fuera un Ferrari” le soltó a la mujer del peaje (naturalmente portuguesa y, por ello, bien educada). Pero de todo hay que sacar algo bueno. Al llegar a Porto Covo Pelín dio gracias a Dios por el viaje (ni que yo condujera mal) y mirando al cielo dijo: “¡Hay que ******* que grandes son aquí los gorriatos!”. “Pelín no son gorriatos son gaviotas y no se parecen en nada”. Pues nada, en gorriatos se quedaron toda la semana. Al final accedió a un cruce de gorriato y tordo (sin especificar quien macho y quien hembra), pero de ahí no pasó. Terco es mi Pelín.

Una vez instalados, “Um día bem começado debe ser bem acabado” Pelín quiso ver las semifinales de fútbol (España-Marruecos) pero la televisión (naturalmente portuguesa) retransmite un partido de pin pon en el que jugaba un portugués (que naturalmente, perdió). En la final España-Francia, la RTP retransmite un partido de vóley playa en el que no jugaba ningún portugués (naturalmente no pudieron perder) y eso inflamó la vena patriótica de Pelín, mítica desde que tallaba a los quintos emeritenses en los soportales del ayuntamiento. Me pidió que le tirara un cenicero a la pantalla televisor porque “eso no se le hace a una nación vecina”. Mi hijo Juanito nos tuvo que poner el partido en el móvil y Pelín se calmó (después se puso a gritar ¡España! ¡España! cuando ganamos). A Pelín le apasiona el fútbol, pero no le gustan los futbolistas con muchos tatuajes, por eso prefiere el tenis “¿Tú has visto algún tenista tatuado?” aunque, del tenis le gusta más mirar a los espectadores que el juego; “¡Qué bien visten, parecen un desfile de modelos, has visto lo guapas que van las mujeres, ni que las seleccionaran como público! Eso sí, está indignado por las ausencias de determinados deportes en las Olimpiadas: “Sobran algunos espantosos y faltan especialidades en las que podríamos destacar los españoles”. Le expliqué que ese concepto de marcha española no es homologable, pero él se refería a la petanca (cuidado con los franceses cuando sea olímpica), el acuagym, carreras de burros, caza de gamusinos, el ajedrez, los toros (fiesta nacional) y, sobretodo, el nadar de pie, especialidad en la que Pelín alcanzó grandes logros durante su juventud en la Charca. “La gente no es consciente de la dificultad de nadar de pie hasta que le cubre”.

Aunque, igual que digo una cosa les digo otra: Pelín tiene una vis profética para los descubrimientos, gracias a él he encontrado algunas pequeñas maravillas de la humanidad, una se llama “Aguardiente de Medronho” (madroño para entendernos) que lo vio en el Continente Modelo de Sines (“Cómpralo, me lo agradecerás”). El medronho se toma un poquito y me encantan sus efectos (con algunas personas me pasa lo mismo).

Otra son las bolinhas, una delicia a cualquier hora, que en la Padaria Porto Covo cuestan 1,20. De canecas de Super Bock (Pelín la prefiere a las Sagres) no digo nada, en la cala la venden de medio litro que junto a uno o dos dedalitos de medronho, aseguran siesta lusitana hasta luna llena “Se queres alegría, semeia e cria”. Pelín recomienda para antes y después maridaje con bolinhas “¡** **** *****!”. Pero a fin de cuentas y de viaje, eso no ha sido lo importante porque “As melhores coisas da vida…náo sao coisas”. Y, en ese ámbito, Pelín acertó en todo.