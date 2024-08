Los 'años mozos' de Rodríguez Osuna en la Feria de Mérida

Un jovencísimo Antonio Rodríguez Osuna, hoy alcalde de la capital extremeña, Mérida, ha tirado del baúl de los recuerdos para hacer un guiño un tanto personal a su Feria, que arrancaba este martes con el alumbrado de la portada y el pregón oficial.

El regidor compartía en sus redes sociales una nostálgica fotografía junto a su pareja tomada hace 31 años en un concierto de la feria emeritense. Corría el año 1993, el alcalde había cumplido los 18 y disfrutaba de la mayoría de edad en las fiestas de su ciudad con su chica.

"Es feria del año 1.993, en un concierto del grupo emeritense Vanagloria con Eva, con quien comparto mi vida desde entonces. Viviendo la Feria de mi ciudad como siempre. Sin faltar un año. Con mi gente, en el sitio y con la gente más increíble del mundo. Son días para compartir e intentar disfrutar con la gente a la que quieres, siempre. #FeriaDeMérida Siempre participando en la vida de mi ciudad, pasen los años que pasen. Con Mérida siempre en el corazón", ha escrito el alcalde junto a la fotografía.

No es habitual que los políticos se 'desnuden' de esta manera, por lo que la fotografía de Osuna en sus 'años mozos' ha causado sensación entre sus seguidores. La publicación acumula 288 me gusta y divertidos comentarios, como los que aluden al 'look' propio de los 90.