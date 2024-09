La Feria de Mérida, donde no cabe ni un alfiler

La Feria de Mérida sigue su curso y ayer se convirtió en la jornada con mayor número de público, que abarrotó el centro y el recinto ferial. Hizo algo menos de calor que en las anteriores jornadas. Al ser sábado los asistentes dispusieron de mayor tiempo para disfrutar de la calle, los cacharritos y las casetas. No hay tregua. No valen ni cuerpos cansados ni bolsillos temblando. Van cinco días de feria y los emeritenses y los visitantes llegados de fuera para vivir los festejos no desvanecen sus ganas de pasárselo genial. Lleno hasta la bandera. No cabía ni un alfiler (gente de todas las edades). Por la tarde noche fue casi imposible atravesar la plaza de España, el Paseo de Roma o el Arco Trajano. Lo mismo pasó en el espacio donde están instaladas atracciones y los puestos de comida.

Sin embargo, el momento crucial llega ya bien entrada la madrugada, cuando tanto baile y tanta bebida en el cuerpo requieren a gritos algo sólido para hacer feliz al estómago. Es la hora entonces de hacerle una visita a los stands de las hamburguesas, perritos calientes o a otros similares que se instalan en el ferial. Un 'ratino' más de conversación y después a por esos churros con chocolate que sientan de mareo cuando ya va amaneciendo y uno empieza a acordarse de que uno tiene una cama le está llamando a voces. Este domingo la capital extremeña encarará su recta final y todo apunta a que reinará un gran ambiente.

