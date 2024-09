¡Acho, tío!, la cuesta de septiembre, tras la Feria de Mérida

Hastaelmoño.com de la vuelta al cole y de la oficina al completo. Cada año demoro más la compra del inicio de curso. Me resisto a las colas para recoger los uniformes o libros y el desembolso que supone la cuesta de septiembre que riéndose de la de enero, nos pilla con los bolsillos vacíos después de las vacaciones y de la Feria de Mérida. Sin embargo, benditas clases que reordenan la rutina deshecha en los horarios laxos y lánguidos del verano, que dificultan el descanso, de los padres que seguimos trabajando.

Un verano de niños “semi asilvestrados” hecho a trazos de pueblo, playa, piscina y cargados de: ¡Acho, tío, Mamá! Que me rechina tanto como el “bro”. Lo escucho en todos lados, junto con muchas pantallas y pocos libros. Qué quieran ser youtubers nos ofrece una oportunidad. ¿Qué tal si aprovechamos las extraescolares para que aprendan a hablar más claro? Te cuento ahora mismo “de seguida”.

Sentirse orgulloso del acento de uno, de nuestras raíces y no solamente el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura, no significa no poder hacer un examen oral en condiciones o una exposición. Que sepan: vocalizar, ordenar ideas, incrementar vocabulario para que creen sus vídeos o retransmisiones deportivas, en los que ellos sean los locutores y se sientan seguros cuando tengan que hablar en público. ¿Y si los padres dan ejemplo y mejoran en este campo, abriéndose oportunidades a conferencias, congresos o entrevistas? Yo imparto clases presenciales en Mérida, en mi estudio de radio y on-line a cualquier parte del mundo, en grupos o individual, niños y adultos. Información en mi página web www.dulcearribas.com

A veces no nos quebramos la cabeza en este puzzle de tiempo, con las extraescolares. Pero, ¿qué es importante para el mundo de mis hijos? Las nuevas tecnologías han entrado para quedarse. Ya tienen que presentar trabajos en formato de vídeo o pódcast, pronto los padres también. ¿Cuántas madres o padres manejan Capcut, Canva, etc. para ayudar a sus hijos con sus trabajos?¿Cuántos pueden grabar su voz en off y editarla para insertarla en un vídeo como empiezan a pedir en el colegio?

Es opcional, como el saber inglés o no, tener una carrera o no, moverte con soltura en competencias digitales o no, entregar un trabajo en una cartulina o hacer un vídeo. Saber hablar con propiedad o no salir del ¡acho tío! Queramos o no, esto crea una brecha entre unos niños y otros, ¿dónde quieres que queden los tuyos? Jugar a la Nintendo o ver vídeos no significa dominar la edición, ni la creación de contenidos.

¿¡Acho, tío, Mamá!? ¡Se acabó! Es mandatorio que sepan hacer una redacción, exponer algo en clase con seguridad, sin titubeos. Que mañana puedan hacer exámenes orales sin pasarlo fatal y por supuesto: que os sintáis cómodos en una entrevista de trabajo o en un examen de oposición.

¿Qué clase de madre sería si no quiero eso para vosotros? Hago el pino puente para que aprendáis inglés porque lo considero básico para vuestro futuro y sin embargo, ¿qué dominio tenéis de vuestra propia lengua?. Hago de chófer, pago un fortunón y me planteo mandaros a estudiar al extranjero. Pero, ¿no podéis hacer un exposición oral decente en español? Entonces, estoy construyendo con pilares de mantequilla. No dudes en querer lo mejor para ellos o para ti. Contáctame y te ayudo.