Mérida convoca a Alejandro Magno para que muestre su cara más humana

El Teatro Romano de Mérida se prepara para que el público conozca con detalle, desde este miércoles por la noche (22.45 horas) hasta el próximo domingo, la cara más humana (pasión, capacidad de guerra y conquista, espiritualidad) de Alejandro Magno durante su viaje por Oriente con la obra 'Alejandro y el eunuco persa'. Escrita por Miguel Murillo y dirigida por Pedro A. Penco, con Guillermo Serrano (Lorenzo de la Mata en la serie "La Promesa" de Televisión Española) como protagonista del espectáculo, acompañado por Miguel Ángel Amor, Rafa Núñez, Paula Iwasaki y Ana García en los papeles principales. Este proyecto teatral aborda los tres grandes amores del legendario rey mecedonio. Cabe destacar de que se trata de una coproducción del Festival de Teatro Clásico y Pablo Pérez de Larrázaga Bárez, La Bola Producciones. Los ensayos, como se puede ver en las imágenes y en el vídeo, están perfectamente entrenados.

Las imágenes de 'Alejandro y el eunuco persa', la obra de esta semana del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérid / Javier Cintas

Las relaciones homosexuales y heterosexuales de un rey macedonio

Murillo avanzó que en la obra tocan la parte "más humana" de Alejandro Magno, la "más integradora" y "empeñada en llevar la cultura de Grecia a todas sus conquistas", lo cual al final "se le vuelve en contra". El director, Pedro A. Penco, por su parte, reconoció que le sedujo este proyecto desde que leyó 'El muchacho persa', de Mary Renault, que permite mostrar el "choque entre dos culturas" a través de la relación entre Alejandro, a quien interpreta Guillermo Serrano, y Bagoas, a quien da vida Miguel Ángel Amor.

Proceso de creación

Penco abundó en que cuando se planteó hablar del conquistador no quiso hacerlo "por la puerta principal", sino por la de atrás, por la de las "cocinas", que es donde encuentra "la salsa" que quería sacar de un tema como es la homosexualidad y como se entendía en cada una de estas dos culturas tan contrapuestas. Serrano, por su parte, definió esta propuesta como un "ejercicio teatral" que "intenta hacer rimar constantemente", el aspecto político y militar de una figura como la de Alejandro tan "engordada" por sus gestas militres con la "esencia de un ser humano que es la forma que tiene de amar y de cuidar a las personas que tiene cerca".Sobre el proceso de creación, dijo que de lo que "más orgulloso" se siente es de poder retratar "sin etiquetas" los tres amores de Alejandro --amigo incondicional de la infancia, el general Efestión (David Gutiérrez); el amor que tiene por una mujer persa, Roxana interpretada por Ana García; y el amor "espontáneo" que desarrolla por el eunuco persa--. Relaciones homosexuales y heterosexuales en las que "el amor es amor", y en las que no se han preocupado de qué "tratamiento" darle. "Ese huir de etiquetas, de subrayados, es lo que va a hacer que la historia llegue impoluta, limpia al espectador", manifestó. De la misma manera ha indicido en el que el texto plantea que "la única discriminación que se puede hacer del amor es el amor puro, el amor real, honesto, limpio y el amor posesivo". Un amor "desde la posesión, desde el no, desde cercenar el crecimiento de la otra persona" y de "no sentir el corazón del semejante como tuyo", que es "la única discriminación prohibida para los macedonios" y a la vez "el viaje conversivo" que tiene que realizar Bagoas cuando se enamora de Alejandro. Por último, García señaló su visión sobre el papel que juegan las mujeres en el espectáculo, y que no es otro que otorgarle la "energía femenina" que necesita el inigualable conquistador y rey macedonio en la toma de Oriente. Las piedras milenarias sentirán la presencia de Alejandro Magno.

Suscríbete para seguir leyendo