El laberinto más grande de España está en Mérida: "Si no te pierdes, no te diviertes"

¿Te imaginas pasear por un jardín que combina la elegancia de la antigua Roma con la frescura de las verduras de temporada? Ya es posible en la Huerta Ornamental Romana, el laberinto de estilo victoriano más grande de España, que acaba de abrir sus puertas en Mérida. "Si no te pierdes, no te diviertes", afirman sus creadores. Se trata de una propuesta de ocio novedosa que ofrece más de 6.000 metros cuadrados de altos setos y caminos serpenteantes para la diversión de grandes y pequeños.

Huerta Ornamental Romana. / El Periódico

El recinto se ubica en la carretera de la presa de Montijo y no es necesario reserva previa para acceder. La entrada para los menores de seis años es gratuita, y para los más pequeños se recomienda usar portabebés en lugar de silla o carrito. "Cada rincón que transportará a una época de esplendor y sofisticación". Y no es solo un festín para los ojos: en el laberinto se cultivan gran variedad de hierbas y verduras que se pueden conocer y degustar.

El más grande de España

La huerta entrelaza historia y naturaleza en perfecta armonía. Está inspirada en los antiguos jardines romanos y abarca una extensión de 6.000 metros cuadrados. "Podemos decir que es el laberinto más grande de su estilo en la Península Ibérica, siendo este estilo el más intrincado y de laborioso recorrido ya que dispone de un mayor número de pasillos y recovecos por descubrir", afirman sus promotores.

Javier Cintas

No obstante, también dispone de numerosas salidas rápidas para aquellos que deseen abandonar el recorrido dándose por satisfecho. Para los más osados, recorrer el entramado vegetal al completo llevará entre una hora y una hora y media de duración. Por tanto, se recomienda calzado cómodo, gorra y protección solar. Pero lo más importante: "paciencia para disfrutar del momento, ya que si no te pierdes, no te diviertes".