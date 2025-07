El musical llega al Festival de Mérida con una Cleopatra que rompe estereotipos

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida alcanza su ecuador sumergido en el género musical con 'Cleopatra Enamorada', un montaje que pretende romper estereotipos en torno a la gran reina de Egipto que llevarán a escena Natalia Millán y Alex O'Dogherty en los dos papeles principales: Cleopatra y Marco Antonio. La historia no es solo un relato de amor imposible, sino también un reflejo de la lucha de Cleopatra por su pueblo y su legado. Entre encuentros y desencuentros, ambos protagonistas vivirán momentos de pasión y conflicto, marcados por el destino trágico que los une.

La música, la danza y una escenografía "impresionante" darán vida a esta historia de amor, poder y caída de imperios. Virginia Muñoz (Berenice), Habana Rubio (Selena) y Paco Morales (Demetrio) completan el elenco, del que también forman parte Iván Clemente y Beatriz Ros. La obra, que llega a su estreno con el 95% de las entradas vendidas, permanecerá en cartel del miércoles 23 de julio al domingo 27. Con una puesta en escena espectacular, este musical promete transportar al espectador a un mundo de emociones intensas, intrigas políticas y pasiones desbordantes, rompiendo estereotipos y reivindicando la figura de Cleopatra como una de las mujeres más fascinantes de la historia.

Natalia Millán dará vida a Cleopatra en la 71 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. / Festival de Mérida

Pasión y conflicto

Se trata de una coproducción del Festival de Mérida y Pedro Macarro bajo la batuta de Ignasi Vidal, que debuta como director tras haber participado dos veces como actor en el certamen emeritense. De la propuesta teatral, ha dicho que conmueve y entretiene, al mostrar a la reina de Egipto preocupada por su pueblo y también como mujer por circunstancias como sus hijos o el amor. Vidal ha puesto además el foco en la composición musical de la obra, que ha corrido a cargo de Shuarma, cantante del grupo Elefantes.

Maltratada por la historia

El autor de la obra, el extremeño Florián Recio, ha explicado que en base a dos premisas que recibió del productor Pedro Macarro (que ella fuera la protagonista y que se titulara 'Cleopatra Enamorada'), ha optado por romper la imagen estereotipada de Cleopatra como "prostituta de Egipto" o "serpiente del Nilo", el mito que encierra todos los miedos que los hombres han tenido siempre respecto a las mujeres. Así, la percepción tradicionalmente "manipuladora, endiabladamente hermosa y perturbadoramente inteligente" dan pie a una mujer que, siendo reina y dueña de sí, tiene un corazón con resquicios por donde entrara el amor.

En este sentido, la protagonista, Natalia Millán, ha lamentado que el personaje de Cleopatra haya sido "maltratado por la historia": "No es inteligente, es manipuladora; no es apasionada, es viciosa", ha ejemplarizado. Ahora, señala en declaraciones recogidas por Europa Press, gracias a la visión de Florián Recio, se pueden ver sus características no como "terribles defectos".

El musical, género "muy querido"

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha señalado que el musical es uno de los géneros más "solicitados y queridos" del público emeritense. Cimarro ha destacado el sello extremeño de la producción, con Florián Recio y Pedro Macarro, y advierte al espectador: "Prepárense para emocionarse". Cimarro, por otro lado, ha recalcado el éxito cosechado en las dos funciones de 'Edipo Rey', representada en italiano, con 3.793 espectadores entre las dos funciones.

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha puesto en valor que "toda la mirada de la cultura en España" se gira hacia Extremadura durante las representaciones del Festival de Mérida. Y el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha incidido en que el Festival de Mérida no solamente son las obras que se representan dentro del marco del Teatro Romano sino el conjunto de espacios que se van conquistando para ofrecer cultura, arte, música o cine a lo largo del verano en la ciudad.