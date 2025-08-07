Más de 35 participantes de la Vuelta Ibérica de Aeronaves Ligeras llegarán al aeródromo de Mérida

Más de 35 participantes de la Vuelta Ibérica de Aeronaves Ligeras llegarán este viernes al Aeródromo de Mérida-Royanejos, que acaba de finalizar las obras de mejora iniciadas en 2023 y que han supuesto una inversión de casi 200.000 euros, financiadas gracias a una subvención de la Junta de Extremadura.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la Tercera Teniente de Alcalde y delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha visitado este jueves las obras de adecuación del Aeródromo de Mérida-Royanejos tras finalizar la ejecución.

La Vuelta Ibérica

El evento está organizado por la Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras (AEPAL) en el que participarán más de 35 aeronaves de España y Portugal, y congregará a casi un centenar de personas, en torno a este acontecimiento, durante el fin de semana en la ciudad.

Además, el alcalde ha agradecido a la empresa encargada de la ejecución de este proyecto, que se ha realizado "en tiempo récord, con los pequeños remates que aún quedan", así como al Aeroclub de Mérida por "su colaboración para que esto sea una realidad a día de hoy".

En concreto, las actuaciones han consistido en el refuerzo de la capa de rodadura de la pista existente, sobre la que se ha extendido una nueva de unos 643 metros de longitud con una anchura de pista de 11 metros.