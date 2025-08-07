La desesperación de Carmen por encontrar a Draco en Mérida: es un perro muy "dócil y cariñoso"

Mérida se vuelca para ayudar a Carmen Castillo, vecina de la localidad, en la búsqueda de su perro Draco, una mezcla entre Pointer inglés y Braco, que lleva desaparecido desde el pasado domingo en la zona del Vivero, cerca de su casa.

Todo sucedió por la mañana cuando, en uno de sus paseos habituales, llegó un momento en el que lo dejó de ver. "Pensé que estaría un poco más adelante, pero cuando ya pasaron 15 o 20 segundos y seguía sin aparecer, lo llamé varias veces y nada". Continuaron buscándolo durante horas, sin éxito. A las ocho de la tarde dieron el aviso y, desde entonces, todavía no ha vuelto a casa.

Draco es una mezcla entre Pointer y Braco. / Cedida

Avisos sin éxito

Asimismo, la dueña ha explicado a este periódico que sí ha recibido avisos sobre el posible paradero de Draco, pero sin éxito. "Ayer me dijeron que lo habían visto en la zona de María Auxiliadora, pero cuando fui a buscarlo no lo encontré por ninguna parte". También le han dicho esta mañana que habían visto un "perro parecido" en los Bodegones; si embargo, ella duda. "Puede ser él, puede que no sea él...".

La desesperación de Carmen la ha llevado incluso a ofrecer una recompensa económica a través de sus redes sociales para quien a su perro. "Si alguien lo ve o lo tiene y me lo da, y quiere la recompensa, yo se la doy", ha expresado.

Agradecimiento público

Aún así, la propietaria ha agradecido a los vecinos de la localidad, quienes se están "volcando muchísimo en la búsqueda de Draco". "La gente es muy amable, es verdad que puede que haya gente que busca la recompensa económica, pero hay una entrega muy bonita, que es lo más importante", ha asegurado.

Llamamiento público para encontrar a Draco, perro desaparecido en Mérida. / Cedida

Si alguien ha visto a Draco recientemente o tiene información sobre su paradero, por favor llame al teléfono 647 62 33 43 o al 600 40 06 79.