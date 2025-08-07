Fuegos forestales
Incendio forestal
El Infoex activa el nivel 1 de peligrosidad por un incendio de pastos en Mérida
En el fuego intervienen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un agente del medio natural, un técnico de extinción y bomberos de la Diputación de Badajoz
El Plan de Lucha de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado a las 18.35 el nivel 1 de peligrosidad por un incendio de pastos en Mérida por posible afección a viviendas aisladas.
En el fuego intervienen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un agente del medio natural, un técnico de extinción y bomberos de la Diputación de Badajoz.
Cabe señalar que hay otro incedio forestal en Monesterio en el que también se ha tenido que activar el nivel 1.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La barriada de Nueva Ciudad en Mérida vibra con sus fiestas
- La gestión de la Ciudad de la Infancia de Mérida sale a concurso por 719.000 euros
- La estación de tren de Mérida vuelve a tener cafetería
- Dos detenidos por robar con violencia a un hombre en un cajero automático de Mérida
- Del mito a la carne: La ‘Electra’ flamenca de Galán y Perotti
- Germán Donoso (PP) y Óscar Fernández (Unidas) renuncian a su acta de concejal en Mérida
- Mérida pone en marcha las obras para la mejora de siete parques infantiles
- Una ayuda desde Mérida para desentrañar los tesoros de Atapuerca