El Infoex activa el nivel 1 de peligrosidad por un incendio de pastos en Mérida

El Plan de Lucha de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado a las 18.35 el nivel 1 de peligrosidad por un incendio de pastos en Mérida por posible afección a viviendas aisladas.

En el fuego intervienen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un agente del medio natural, un técnico de extinción y bomberos de la Diputación de Badajoz.

Cabe señalar que hay otro incedio forestal en Monesterio en el que también se ha tenido que activar el nivel 1.