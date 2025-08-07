Pilar Vizcaíno encenderá la feria de Mérida el próximo 31 de agosto

Pilar Vizcaíno, fundadora y directora de la Orquesta Ciudad de Mérida, será este año la encargada de realizar el encendido oficial de la Feria de Septiembre de la capital autonómica. La inauguración será el 31 de agosto y por primera vez, la celebración se extenderá ocho días, hasta el 7 de septiembre. "Su trayectoria, su trabajo, la promoción que hace de la ciudad en cada actuación y su implicación con todos los colectivos locales convierten a esta mujer en referente de constancia, esfuerzo, dedicación y entrega a los demás", ha destacado la delegada de Festejos, Ana Aragoneses.

Archivo - Pilar Vizcaíno en la clausura de Emerita Lvdica / AYUNTAMEINTO DE MÉRIDA - Archivo

La Junta Local de Gobierno ha refrendado este jueves la elección de Vizcaíno para el encendido de la portada del ferial, "un emotivo y simbólico acto que da el pistoletazo de salida a la feria". La capital autonómica se encuentra inmersa en los preparativos para la celebración: ya hay cartel anunciador y el recinto ferial también ha comenzado a ponerse a punto con la instalación de la estructura eléctrica y las primeras luminarias.

Polémica con los feriantes

Tras la polémica con los feriantes por el cambio de fecha, finalmente este año la feria no durará una semana, sino ocho días. El encendido a cargo de Pilar Vizcaíno tendrá lugar el domingo 31 de agosto y los fuegos artificiales el 7 de septiembre, también domingo. El lunes 8 de septiembre, Día de Extremadura, es festivo autonómico, lo que permitirá exprimir al máximo la última jornada.

El cierre de la feria de Mérida coincidirá con la celebración institucional del Día de Extremadura y la entrega de Medallas en el Teatro Romano, con el objetivo de que "la gran colección de fuegos artificiales sea la que cierre este acto y de comienzo desde la capital autonómica a las fiestas de toda la región". "Mérida unirá su celebración anual al Día de todas y todos los extremeños. Para volver a reivindicar nuestra posición como segunda ciudad de todas y todos los extremeños. Y que, desde aquí, se celebren las fiestas regionales", avanzó el año pasado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

Mérida despide a su feria con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales / Ayuntamiento de Mérida

La primera directora de orquesta

Ligada a la música desde la infancia, Pilar Vizcaíno estudió Magisterio Musical en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde también se especializó en Musicoterapia. En el año 2013 terminó sus estudios de Licenciatura Superior en Dirección de Orquesta, convirtiéndose en la primera mujer extremeña en obtener este título. Actualmete Vizcaíno dirige su propia Escuela de Artes, abierta a todas las manifestaciones artísticas y a todas las edades. En 2016 nació la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, "una de las apuestas más prometedoras de la actividad cultural y social de la ciudad", destaca el ayuntamiento.

Con un marcado carácter solidario, en sus actuaciones la Orquesta Joven recauda fondos para Manos Unidas, las asociaciones contra el cáncer o la Conferencia San Vicente de Paul. Cabe destacar, "por su simbología", el proyecto 'Música desde mi ventana', un concierto a las puertas del Hospital de Mérida que se repite todos los 12 de octubre desde el año 2017 para agradecer la labor de todo el personal hospitalario y acercar la música a los pacientes.