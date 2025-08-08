Iniciativa

Más de 50 niños participan en los Espacios Educativos Saludables de Cruz Roja en Mérida

Para contribuir a la promoción del ocio y el tiempo libre, así como potenciar el desarrollo, autonomía personal y los hábitos saludables

Niños participando en los Espacios Educativos Saludables en Mérida.

Niños participando en los Espacios Educativos Saludables en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Carolina León Carvajal

Mérida

Más de 50 niños participan en el programa "Espacios Educativos Saludables", desarrollado por Cruz Roja Extremadura en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida que cuenta, a su vez, con la financiación de la Junta de Extremadura, en el centro educativo 'Ciudad de Mérida'.

El proyecto, dirigido a niños con edades comprendidas entre los 4 y 12 años, tiene el objetivo de contribuir a la promoción del ocio y el tiempo libre, así como potenciar el desarrollo, autonomía personal y los hábitos saludables.

Además, entre las actividades que se incluyen en los “Espacios Educativos Saludables” destaca el taller de Autoestima, a través del Programa de Prevención con Familias y Menores en Riesgo Social (PROPREFAME), llevado a cabo el pasado 6 de agosto, donde se abordaron diferentes actividades con los menores para desarrollar la autoestima como elemento esencial para fomentar el bienestar emocional y establecer relaciones interpersonales.

Mural para la autoestima

En este sentido, los participantes han trabajado de manera grupal la creación de un mural personalizado, como herramienta creativa, "para desarrollar la autoestima y fomentar la confianza de los menores, a través de descripciones y mensajes positivos en cada uno de los elementos del mural", ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Noticias relacionadas y más

Mural colectivo para reforzar su autoestima.

Mural colectivo para reforzar su autoestima. / Ayuntamiento de Mérida

Cabe destacar que PROPREFAME es un instrumento preventivo de apoyo al desarrollo y promoción de las familias con menores a su cargo. También contribuye al fomento de habilidades para la resolución de problemas y al refuerzo de las habilidades parentales, además de promover el adecuado desarrollo de la parentalidad positiva, a través de actividades socio-educativas como instrumentos de prevención.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents