Torneos, concursos y un espectáculo 'Drag Queen' en la Semana Cultural de Proserpina de Mérida

La barriada de Proserpina ya tiene todo preparado para su Semana Cultural, que se celebrará del 11 al 17 de agosto. Con el Museo del Agua como escenario principal, así como los alrededores del embalse emeritense, sus vecinos y visitantes podrán disfrutar de torneos, karaokes, talleres infantiles y mucho más.

La delegada municipal, Catalina Alarcón, en la presentación de las fiestas este viernes, ha dado la enhorabuena a la asociación “por el gran programa elaborado y desarrollado” al tiempo que ha destacado que con esta semana cultural “se pone el broche final a todas las semanas culturales que se han ido desarrollando en las diferentes zonas y barriadas de nuestra ciudad. a lo largo de los últimos meses”.

Asimismo, ha destacado el trabajo del Ayuntamiento apoyando y acompañando a las asociaciones vecinales incrementando la subvención para el desarrollo de estas semanas culturales. "Concretamente lo hemos elevado a 1.500 euros pero no solo apoyamos con esta subvención, sino que también apoyamos con toda la infraestructura necesaria para el buen desarrollo de estas semanas culturales, de estas fiestas”, ha subrayado.

La programación

La presidenta de la asociación de vecinos, Catalina Alarcón, ha desgranado el amplio programa de actividades de sus fiestas, que comenzarán el lunes 11 a partir de las 19:00 horas con diferentes torneos de ajedrez, dominó, cuatrola y petanca y, el martes 12, a partir de las 19:00 horas, se disputarán las finales de dichos campeonatos.

Ese mismo día, además, tendrá lugar la novedad de este año, una observación de estrellas coincidiendo con las Lágrimas de San Lorenzo desde el mirador del Museo del Agua, en la que los asistentes también podrán disfrutar de una charla didáctica sobre las constelaciones.

El miércoles 13 se desarrollará a partir de las 19:30 horas un taller para niños de elaboración de instrumentos musicales con materiales reciclados y, a partir de las 21:00 horas, tendrá lugar el vino de honor. Posteriormente, se llevará a cabo el pregón por parte del delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Mérida, Felipe González. El día finalizará con un "karaoke charquero".

En cuanto al jueves 14, el programa comenzará a las 21:30 horas con la inauguración de las fiestas en la Cantina Sanguino, y a partir de las 22:30 horas tendrá lugar una actuación de DJ Salguero. Asimismo, Segura ha anunciado que durante los días posteriores habrá atracciones de feria y puestos de artesanía, helados y algodón dulce. Durante el fin de semana llegarán las actividades para los más aventureros.

El viernes 15 tendrá una ruta de Kayak, piragua y paddle surf. Más tarde, a las 20:00 horas, se celebrará una misa y posteriormente una procesión en honor a Nuestra Señora de la Milagrosa, patrona de Proserpina. Las actividades de este día se cerrarán con una actuación de DJ Salguero.

Por su parte, el sábado 16 arrancará con una ruta en bicicleta a las 9:30 y, más tarde, en torno a las 11:00 horas, se celebrará una gymkana infantil. Sobre las 13:00 horas se celebrarán diferentes concursos gastronómicos. Ya por la noche, a partir de las 22:00 horas se desarrollará la entrega de la placa conmemorativa 'Charquero de Honor 2025' al cronista de Mérida Fernando Delgado Rodríguez.

Una vez finalizado este acto, tendrá lugar una actuación de la Academia de Baile Flamenco Vanesa Blanco y un espectáculo de Drag Queen con Drag Ilusion y Pamela Cremme. La velada finalizará con el "karaoke charquero". La programación culminará el domingo 17 con una fiesta de la espuma a partir de las 13:00 horas y, finalmente, a las 14:00 horas se celebrará una paella de convivencia y la entrega de trofeos.

Mayor concienciación

Por otro lado, cuando ha sido cuestionada sobre el mal estado de algunos elementos como, por ejemplo, las sombrillas del embalse de Proserpina, la presidenta de la Asociación Vecinal, Catalina Segura, ha indicado que es una zona que necesita inversión, pero más allá de esto, necesita "una mayor concienciación" de las personas que van a pasar el día allí, ha asegurado.

Asimismo, Segura ha subrayado que "poquito a poquito", gracias a los proyectos que próximamente se van a llevar a cabo por parte del ayuntamiento, van a conseguir lo que tienen el resto de barriadas.

En cuanto al mal estado de la carretera que va hacia Royanejos ha indicado que se "luchará" para que el ayuntamiento invierta en su mejora, ya que es una salida rápida hacia la autovía para ir a Cáceres.