Detienen a un hombre por una presunta agresión sexual a una joven en Mérida

La Policía Nacional adscrita a la Comisaría de Mérida ha detenido este sábado a un hombre de 54 años como presunto responsable de una agresión sexual a una joven de 19 años. Según han informado fuentes policiales a este diario, los hechos habrían ocurrido anoche, pero de momento no han querido precisar el lugar ni facilitar más datos al respecto, aunque podría tratarse de una peregrina que realizaba el Camino de Santiago y de nacionalidad extranjera.

A comienzos del pasado mes de julio, los agentes detuvieron a otro hombre como presunto autor de un delito similar, en un club de 'swingers' de la capital extremeña, por el que el juez decretó su ingreso en prisión provisional. El arrestado, una persona joven, conoció a la víctima en el local cuando los dos estaban con sus respectivas parejas y después se separaron para mantener relaciones con otras.

Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, Extremadura contabilizó 80 delitos durante los tres primeros meses de 2025, de los cuales 16 fueron agresiones sexuales con penetración (violaciones). En el mismo periodo del año anterior, se registraron un total de 118 delitos, por lo que se ha registrado un descenso del 32% a nivel interanual.

La prevención

Pese a la bajada de las cifras, hay que seguir poniendo todos los recursos que estén al alcance para prevenir este tipo de delitos. Así, el Instituto de la Mujer de Extremadura está desarrollando durante el mes de agosto una campaña de prevención de la violencia sexual, ya que es el mes en que se celebran la mayoría de las fiestas en la comunidad.

El lema de esta iniciativa subraya que, en cualquier interacción o relación sexual, solo hay consentimiento si existe de principio a fin. Este mensaje se difundirá mediante inserciones en prensa escrita y digital, cuñas en emisoras de radio con audiencia mayoritariamente joven, redes sociales y la distribución de más de 1.400 carteles por toda Extremadura