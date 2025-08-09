Mérida contará con nuevo mobiliario urbano: bancos, papeleras, fuentes y aparcabicicletas

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación pública un contrato para el suministro de mobiliario urbano, que incluye enseres destinados a personas con diversidad funcional, por un importe de 249.993,44 euros, con los impuestos incluidos. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de agosto y el plazo de ejecución de los trabajos, a partir del 1 de septiembre, será de un máximo de tres meses.

El pliego de prescripciones técnicas contempla el suministro de bancos (385 unidades), bancos isquiáticos (101), papeleras circulares de dos patas (104), fuentes de agua potable de doble altura adaptadas para personas (100) y para perros (50), además de aparcabicicletas para seis bicicletas (50), que se van a instalar en los parques, jardines, plazas y viales, así como en otras áreas de la ciudad.

El documento indica que la necesidad de sustituir o incrementar el mobiliario urbano responde al estado que presenta gran cantidad de este, bien por antigüedad, actos vandálicos, escasez o inexistencia en algunos recintos de la capital extremeña. También tiene como objetivo dar cumplimiento al compromiso del consistorio con los principos de la accesibilidad universal, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).