El Anfiteatro Romano busca a su gemelo

El anfiteatro de la ciudad romana de Ammaia, en Portugal, ya va tomando forma. El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) ha anunciado en sus redes sociales que, junto con la Fundación de Estudios Romanos, han finalizado su sexta campaña ininterrumpida de excavaciones arqueológicas con «fantásticos resultados». Un proyecto financiado por las Ayudas a Proyectos Arqueológicos en el Exterior de Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

Esta iniciativa se enmarca en la línea de trabajo e investigación de la fundación y el museo en la provincia romana de Lusitania, de la que fuera capital la ciudad de Mérida, «promoviendo el conocimiento sobre la provincia y la extrapolación de los modelos arquitectónicos y escultóricos desde la colonia Augusta Emérita al resto de la provincia, siendo Ammaia, y su anfiteatro, un buen ejemplo de ello», informan desde el museo.

Imagen del Anfiteatro de Ammaia. / MNAR

Estructura interna

Los trabajos de este año continúan con el programa de estudio del anfiteatro, situado en la periferia noroeste de la ciudad, y tienen como objetivo conocer el área exterior norte-noreste del edificio, tras seis años de excavaciones que han permitido definir su estructura interna.

En concreto, se centraron en dos zonas distintas: en la definición del muro perimetral del edificio y en la zona de su puerta norte, desactivada en un momento tardío de su uso, donde ya se había identificado una sepultura de incineración. La excavación en curso ha revelado nuevas sepulturas que ocuparon el espacio de acceso a esta entrada del anfiteatro.

Una de las zonas en las que se llevaron a cabo las excavaciones. / MNAR

Asimismo, el abundante material asociado —cerámica, vidrio, metales—, una vez tratado y estudiado, pasará a formar parte de las colecciones expuestas en el museo de la Fundación Ciudad de Ammaia. «Los trabajos aún continúan, pero todo apunta a que, en la segunda mitad del siglo III d.C. o incluso antes, este acceso al anfiteatro ya no estaba en uso y el espacio se convirtió en una necrópolis», explican.

Material encontrado en el anfiteatro. / MNAR

Cuna de los anfiteatros

El anfiteatro de la ciudad de Ammaia, el quinto conocido en Lusitania, fue construido en la segunda mitad del siglo I d.C. y estuvo en uso hasta el siglo IV d.C. Su estudio comenzó en 2019, en el contexto de la cooperación internacional entre varias instituciones que se suman a la Fundación de Estudios Romanos y al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida como la Fundación Ciudad de Ammaia y la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa (UNIARQ).

Además, combina la vertiente investigadora y la formación de estudiantes de Grado y Máster de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, en el marco de la Escuela de Verano Ciudad Romana de Ammaia, una iniciativa de dicha facultad.

En ese sentido, desde el museo indican que lo que se pretende en el futuro es profundizar en el estudio de este importante edificio, promover su conservación, integrarlo en el recorrido visitable de la ciudad romana para, eventualmente, posibilitar su utilización en eventos culturales como el Festival Internacional de Música de Marvão. En resumen, dar una «nueva vida al monumento».