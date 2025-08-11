Accidente de tráfico
Cuatro heridos en una salida de vía en la A-5 a la altura de Mérida, dos de ellos menores
El suceso ha ocurrido a las 10.40 horas
Cuatro personas han resultado heridas leves en una salida de vía en el kilómetro 338 de la A-5, a la altura de Mérida y en sentido a Badajoz según ha informado el 112 de Extremadura. Los heridos son una mujer de 46 años, que ha sufrido un latigazo cervical; un varón de 43, con traumatismo en la columna dorsal, y dos menores, de 17 y 16 años, con un trauma de dedos de la mano y con una contusión en el tobillo, respectivamente.
El suceso ha ocurrido a las 10.40 horas y hasta el lugar se han desplazado una ambulancia convencional y una unidad medicalizada, del Servicio Extremeño de Salud, una patrulla de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.
Cabe destacar que ninguno de los afectados ha precisado de traslado hospitalario.
- El Anfiteatro Romano de Mérida busca a su gemelo
- Detienen a un hombre por una presunta agresión sexual a una joven en Mérida
- La desesperación de Carmen por encontrar a Draco en Mérida: es un perro muy 'dócil y cariñoso
- Mérida contará con nuevo mobiliario urbano: bancos, papeleras, fuentes y aparcabicicletas
- Pilar Vizcaíno encenderá la feria de Mérida el próximo 31 de agosto
- Mérida pone en marcha las obras para la mejora de siete parques infantiles
- Una ayuda desde Mérida para desentrañar los tesoros de Atapuerca
- La barriada de Nueva Ciudad en Mérida vibra con sus fiestas