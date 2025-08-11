Más de 2.100 menores de Mérida participan en los campamentos y actividades de verano

Más de 2.100 niños de Mérida participan este verano en los campamentos urbanos, ludotecas infantiles y talleres de cultura ofertados por el ayuntamiento. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Juventud, Laura Iglesias, visitó durante esta semana las modalidades que ofrece el consistorio: ‘Iniciación a Actividades Náuticas’; ‘Competencias Digitales’, ‘Naturaleza’ y ‘Multijuegos’. En este sentido, el primer edil destacó que se trata de «un año histórico con la mayor oferta de plazas», al tiempo que subrayó la «alta demanda y ocupación» que tienen este tipo de actividades deportivas, educativas y de naturaleza.

Asimismo, también resaltó que el objetivo de estos campamentos es ofrecer a la ciudadanía «un ocio saludable y una actividad alternativa», así como favorecer la conciliación familiar durante la época estival. Estos campamentos son plenamente inclusivos, para que todos los públicos puedan disfrutar de estas actividades.

El campamento de Iniciación a deportes acuáticos se realiza en el Museo del Agua, en el embalse de Proserpina, , con traslado gratuito en un autobús desde el Estadio Romano y con actividades de deportes acuáticos a un nivel más básico. Asimismo, como novedad este año, los niños pueden aprender a hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías en los campamentos digitales en el Centro de Ocios Joven El Economato.

Allí también tiene lugar el de Multijuegos con juegos tradicionales, deportivos y de naturaleza. Por otro lado, en el ‘Multiaventura’, del colegio Giner de los Ríos, hay una mezcla de todo: actividades acuáticas, juegos de agua, tirolina y rocódromo. Finalmente, los menores aprenden de ‘Naturaleza’, ornitología, botánica, basuraleza en el Colegio de Maximiliano Macías. A estos campamentos se suman las actividades que ofrecen las ludotecas infantiles del Centro Clara Campoamor y de la Biblioteca Zona Sur. Una oferta amplia fomentar el ocio saludable activo y la conciliación familiar.